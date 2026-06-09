Відповідну заяву зробив прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков.

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Що в Росії кажуть про роль США в переговорах?

За словами Пєскова, американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер досі підтримують контакти з Росією, попри паузу в переговорах, що склалася через війну на Близькому Сході.

При цьому наразі немає погоджених дат наступного візиту представників США до Росії.

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А от буквально напередодні, 8 червня, розмову з Віткоффом і Кушнером мав Володимир Зеленський.

Президент України охарактеризував цю бесіду як конструктивну та позитивну, зазначивши, що сторони обговорили подальші перспективи співпраці в контексті майбутнього саміту G7 та інших міжнародних подій, запланованих на червень 2026 року.

Окремо Зеленський повідомив спецпредставникам про наявну інформацію щодо можливих намірів російського керівництва.

Важливо! Президент заявив, що червень і липень 2026 року можуть стати визначальними для подальшого перебігу війни. За його словами, Україна має підготуватися до важливих рішень і переговорів, які очікуються на самітах ЄС, G7 та НАТО. Зеленський наголосив, що необхідно активізувати дипломатичні зусилля, аби Росія зрозуміла: продовження війни не принесе їй жодних переваг.

Зазначимо також, що Кушнер та Віткофф планували відвідати Київ ще у травні, проте цей візит постійно відкладався з різних причин. При цьому, до Москви американські переговорники раніше навідувалися кілька разів.