Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков.

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Что в России говорят о роли США в переговорах?

По словам Пескова, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер до сих пор поддерживают контакты с Россией, несмотря на паузу в переговорах, сложившуюся из-за войны на Ближнем Востоке.

При этом пока нет согласованных дат следующего визита представителей США в Россию.

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А вот буквально накануне, 8 июня, разговор с Уиткоффом и Кушнером имел Владимир Зеленский.

Президент Украины охарактеризовал эту беседу как конструктивную и позитивную, отметив, что стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества в контексте предстоящего саммита G7 и других международных событий, запланированных на июнь 2026 года.

Отдельно Зеленский сообщил спецпредставителям об имеющейся информации о возможных намерениях российского руководства.

Важно! Президент заявил, что июнь и июль 2026 года могут стать определяющими для дальнейшего хода войны. По его словам, Украина должна подготовиться к важным решениям и переговоров, которые ожидаются на саммитах ЕС, G7 и НАТО. Зеленский отметил, что необходимо активизировать дипломатические усилия, чтобы Россия поняла: продолжение войны не принесет ей никаких преимуществ.

Отметим также, что Кушнер и Уиткофф планировали посетить Киев еще в мае, однако этот визит постоянно откладывался по разным причинам. При этом, в Москву американские переговорщики ранее наведывались несколько раз.