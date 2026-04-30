Соответствующую информацию сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам, пишет пропагандистское агентство "Интерфакс".

О чем заявляет Кремль?

По словам российского чиновника, российский диктатор определится позже относительно того, в какие дни будет действовать так называемое "перемирие". Пока решение не приняли, хотя, оно, мол, начнется именно 9 мая.

Пока речь идет о Дне Победы, но когда именно оно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока решение по конкретике еще не принималось,

– заявил он пропагандистам.

Кроме вышеупомянутого, Дмитрий Песков добавил, что российская сторона пока якобы не ознакомлена с реакцией Украины относительно предложения договоренности о перемирии, которое может начаться 9 мая после согласия Москвы и Киева.

Кстати, политолог Валерий Дымов в комментарии 24 Канала сообщил, что россияне не смогут осуществить эффектную атаку на Украину 9 мая из-за ограниченных возможностей, несмотря на реальное желание нанести удар.

Что этому предшествовало?

Накануне Владимир Путин заявил о готовности к перемирию с Украиной на 9 мая во время разговора с американским президентом Дональдом Трампом, об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Незадолго после этого Дональд Трамп заявил, что идея перемирия на 9 мая принадлежит именно ему. По его словам, Владимир Путин стремится к мирному соглашению с Украиной, которое, мол, он хотел заключить и раньше, но ему "помешали".

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на сообщение о соответствующем предложении, отметил, что поручил своим представителям связаться с американской стороной, чтобы выяснить подробности этого предложения.