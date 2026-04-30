Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что украинские силы тоже могут воспользоваться моментом на одном из направлений.

Готовит ли Россия новую наступательную операцию к 9 мая?

Обратите внимание! В России впервые решили не выводить колонны военной техники на парад 9 мая в Москве. Вместо этого планируют продемонстрировать участие военных, которые воюют в зоне так называемой СВО, а также провести авиашоу.

Россия может попытаться выдвинуться на правый берег Херсона до 9 мая, чтобы оттянуть украинские резервы с центральной части фронта и дать Путину повод для победных заявлений в российских медиа. Это будет очередная военная авантюра – как когда-то броски на Купянск и Доброполье, которые тоже делали ради картинки: первое – чтобы порадовать россиян на Новый год, второе – чтобы показать Трампу хоть какой-то результат.

Россияне сосредоточили серьезные силы в районе Гришиного и Мирнограда – к западу и северо-востоку от Покровска. Цель – выйти на Доброполье через высоты, перекрыв связь с украинским гарнизоном в Покровске, и двигаться дальше на Краматорск. Это вписывается в главную задачу летней кампании 2026 года – захват Донецкой области.

На 9 мая им нужен город или хотя бы плацдарм – пусть даже метр берега. Какой-то солдат переплывет, выцарапает на сосне "тут был Вася", и это подадут как победу. Добропольское направление опасное, но сам город они захватить не успеют,

– сказал Свитан.

Следующим кандидатом на "победный" доклад может стать Константиновка. Город уже фактически в полуокружении, ситуация будет ухудшаться. С начала "зеленки" – а это буквально несколько дней – российские пехотные группы прикроются листьями и будут продвигаться через посадки к городу. Инфильтрация в некоторых кварталах уже есть. Потеря Константиновки откроет россиянам путь через Дружковку на Краматорск и Славянск.

Возможны ли провокации РФ с территории Беларуси?

Еще один участок, где они могут попробовать что-то показать к 9 мая – Сумское направление. Путин в прошлом году ставил задачу создать "буферную зону", и теперь может доложить о ее создании. Сил захватить Сумы у России нет, но определенное усиление давления в этом районе вполне возможно.

Наступления из Беларуси вряд ли стоит ждать – Украина четко предупредила Лукашенко о последствиях. Но провокации вполне возможны, так как ФСБ фактически контролирует белорусскую армию от командира роты до генералов. Впрочем, фортификации там серьезные – генерал-лейтенант Сергей Наев 4 года строил линию обороны,

– отметил Свитан.

Зато военный эксперт советует Украине самой действовать на приднестровском направлении. Зачистка Приднестровья решит сразу несколько проблем: снимет угрозу для Одессы со стороны российской группировки численностью до полутора бригад, высвободит украинские силы для восточного фронта и навсегда закроет этот вопрос для Украины, Молдовы и даже для самого Путина.

"Приднестровье – это заноза в теле, которую надо выдернуть. Несколько бригад, которые мы там удерживаем, можно перебросить на восток. Операция – максимум на 2 недели, и все можно сделать до 9 мая. Российские солдаты, сами будут сдаваться в плен, чтобы выбраться оттуда. А мы за них получим своих ребят, которые уже пятый год мучаются в российских тюрьмах. Вот это был бы настоящий подарок к 9 мая", – отметил Свитан.

Примите во внимание! Разведчик-снайпер морской пехоты США и доброволец Международного легиона Мэттью Сэмпсон отметил, что 9 мая имеет символическое значение для обеих стран, однако по разным причинам. По его словам, Россия, вероятно, оказывать давление на свои войска, чтобы те продемонстрировали хоть какого-то результата к этой дате.

