Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как Украина увеличила географию ударов по России?

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения более чем в 2,5 раза увеличили дальность Deep Strike по тылу агрессора. Если в 2022 году украинские силы могли поразить цели примерно на 630 километров, то дальнобойные средства уничтожают военные объекты врага на расстоянии до 1 750 километров.

В 2022 году одним из самых громких стал удар по авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области России В декабре того года были повреждены 2 стратегических бомбардировщика Ту-95МС, способные нести крылатые ракеты.

Для удара по этому стратегическому объекту украинские средства Deep Strike преодолели около 650 километров – рекордное расстояние по итогам первого года полномасштабного вторжения,

– отметили в Министерстве обороны.

В 2024 году Украина значительно расширила географию дальнобойных ударов. В частности:

2 апреля впервые атакован завод по производству "Шахедов" специальной экономической зоне "Алабуга" (приблизительно 1 200 километров);

9 мая поражен нефтеперерабатывающий завод "Газпром Нефтехим Салават" на расстоянии около 1 500 километров.

Этот период стал переходом к системным ударам по объектам военной инфраструктуры России.

В феврале 2026 года СБУ вместе с другими подразделениями Сил обороны поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми – примерно в 1 750 километрах от государственной границы Украины.

Также в 2026 году удары украинские защитники наносили удары по объектам в глубоком тылу, в частности в Уфе, где были поражены НПЗ "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-Уфанефтехим" (около 1 400 километров).



Как Украина увеличила дальность ударов по России с 2022 года / Инфографика Минобороны Украины

В Минобороны отмечают, что Силы обороны систематически атакуют как ближний, так и глубокий тыл врага. В частности, в марте было поражено 5 стратегических заводов и 10 объектов нефтепереработки России – от временно оккупированных территорий Украины в Ленинградскую область.

Интересно, что командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр" рассказывал, что Украина наносит удары по важным целям в России на глубину до 2 тысяч километров. По словам полковника, БПЛА для атак готовят в секретном месте и быстро, прежде чем российские оккупанты успеют их обнаружить и запустить баллистические ракеты.

Кстати, дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко озвучил в эфире 24 Канала мнение, что в мае 2026 года на территорию России могут улететь баллистические ракеты. От этого страна-агрессорка, по словам эксперта, не имеет защиты.

Где были взрывы в России в последние дни?

Утром 29 апреля неспокойное утро оказалось для жителей Перми. Под ударом могла оказаться ЛПДС "Пермь" – узловая станция системы "Транснефти", там вспыхнул масштабный пожар.

Также атака беспилотников в это утро была и в Орске. Очевидцы сообщали о задымление в районе, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

Днем ранее Силы беспилотных систем третий раз за месяц поразили Туапсинский НПЗ. На территории предприятия возникло масштабное задымление и много черного дыма.