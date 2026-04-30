Глава государства поручил своим представителям связаться с командой Трампа, чтобы выяснить, что именно предлагают россияне. Об этом говорится в заявлении президента.

Смотрите также К 9 мая: полковник запаса предположил, на каких направлениях активизируются россияне

Как Зеленский отреагировал на идею перемирия 9 мая?

Владимир Зеленский подчеркнул, что важно понять, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем.

Политик подчеркнул, что Украина со своей стороны настаивает на долгосрочном прекращении огня. Ради этого она готова "работать в любом достойном и эффективном формате".

Напомним, что 29 апреля российский диктатор позвонил по телефону американскому лидеру. Путин выразил поддержку Трампу после покушения на него 25 апреля, а также обсудил с коллегой войну на Ближнем Востоке и Украине.

Диктатор заявил, что готов к прекращению огня из Украины на 9 мая.

Также во время разговора с Дональдом Трампом он подчеркнул, что российская армия и дальше будет пытаться достичь целей так называемой "СВО", но в то же время Кремль якобы стремится урегулировать ситуацию по дипломатическому пути.

Кроме того, Путин рассказал американскому лидеру о своих "успехах" российских войск на фронте и пожаловался на удары украинских дронов по "гражданским объектам".

По словам президента США, именно он убедил главу Кремля согласиться на временное перемирие.

Зачем Путину перемирие на 9 мая?

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что предложение перемирия на 9 мая – это не шаг в мир, а попытка Кремля спокойно провести парад в Москве.

По его словам, если бы Россия действительно хотела завершить войну, могла бы полностью прекратить боевые действия.

Путин, считает Коваленко, больше обеспокоен безопасностью своего пропагандистского события, потому что не может гарантировать покой даже в Москве.

Напомним, что так называемое временное перемирие уже объявляли на Пасху. Оно должны было действовать с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля. Однако оккупанты нарушили режим тишины сотни раз.

Более того, в этот период они совершили несколько военных преступлений. Среди них – казнь 4 украинских военнопленных возле Ветеринарного в Харьковской области и убийство эвакуационной группы вблизи Гуляйпольского на Запорожье.