Российская сторона готовит возражения относительно информации о расстреле. Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса ВСУ Виталий Саранцев. По его словам, штурмовые действия российских войск начались 11 апреля после 14:00 и продолжались несколько часов. Сам инцидент с расстрелом, по данным украинских военных, произошел уже после объявленного перемирия. Саранцев отметил, что из радиоперехватов известно: российские военные планируют отрицать факт расстрела и перекладывать вину на украинскую сторону, утверждая, будто видео было инсценировано.