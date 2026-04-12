Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, указав на то, боевые действия с применением артиллерии, беспилотников продолжились. Не было только ударов КАБами, "Шахедами", ракетами.

Почему Россия нарушила пасхальное перемирие?

По мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, то, что по линии боестолкновения несмотря на принятое Кремлем пасхальное перемирие, атаки со стороны российской армии продолжились, свидетельствует о том, что Путин не хочет прекращения боевых действий. По словам Кузана, сейчас четко видно, как могла развиваться ситуация, если бы Украина согласилась на вывод своих войск с Донбасса в обмен на мирное соглашение и завершение войны.

Однако, со слов Кузана, не стоит исключать другую версию. Возможно, Путин уже не может управлять подразделениями российской армии по линии фронта.

"Это подтверждение того, что вся его клика, включая местные администрации и командиров военных подразделений, на своих участках фронта могут действовать, несмотря на перемирие. Силы обороны Украины только отвечали на нанесенные удары. Причем мы давали россиянам эвакуировать их раненых в то время, как по нашему медицинскому эвакуатору они наносили удары", – озвучил Кузан.

Российская армия совершила очередное преступление

Вечером 11 апреля аналитики DeepState сообщили, что получили видео совершения российскими оккупантами военного преступления. Они расстреляли 4 украинских военнопленных на Харьковщине. Комментируя это, председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества выразил убеждение, что эти преступники будут наказаны, как это произошло в случае с теми российскими военными, которые в 2022 году отдавали приказы о пытках, убийства украинских защитников и гражданских людей.

Над этим будут работать в том числе украинские спецслужбы, несмотря на завершение боевых действий. Для тех людей, которые приобщены к планированию и реализации таких операций, это вопрос чести. Я убежден, что пока существует государство Украина, никто не будет забыт и покоя для таких россиян не будет ни в России, ни за ее пределами,

– подчеркнул Кузан.

По словам председателя Украинского центра безопасности и сотрудничества, такие расстрелы со стороны противника всегда свидетельствуют о его слабости на поле боя. Он отметил, что, что российская военная машина действует истерично, пытается свое бессилие на фронте компенсировать жестокостью в сторону безоружных военнопленных. Он также обратил внимание на то, насколько по-разному относятся к пленным Украина и Россия.

"Мы увидели, какие разные лица были во время обмена военнопленными вчера, увидели, как встречают наших людей, и как это делают в России, какие они были нахмуренные. Напомню историю о нашем бойце, который 10 километров тянул на себе российского пленного, который не мог идти, только для того, чтобы пополнить обменный фонд и иметь потом возможность вернуть кого-то из украинцев", – озвучил Кузан.

Он подчеркнул, что чем больше фиксируется издевательств над гражданским населением, пленными и животными, тем больше внутренний моральный распад в военном формировании.

Что известно о нарушении Россией режима тишины на Пасху?