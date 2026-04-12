Про це в етері 24 Каналу зазначив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, вказавши на те, бойові дії із застосуванням артилерії, безпілотників продовжилися. Не було тільки ударів КАБами, "Шахедами", ракетами.

Чому Росія порушила великоднє перемир'я?

На думку голови Українського центру безпеки й співпраці, те, що по лінії боєзіткнення попри прийняте Кремлем великоднє перемир'я, атаки з боку російської армії продовжились, свідчить про те, що Путін не хоче припинення бойових дій. Зі слів Кузана, зараз чітко видно, як могла розвиватися ситуація, якби Україна погодилась на виведення своїх військ з Донбасу в обмін на мирну угоду і завершення війни.

Однак, зі слів Кузана, не варто виключати іншу версію. Можливо, Путін вже не може керувати підрозділами російської армії по лінії фронту.

"Це підтвердження того, що вся його кліка, включно до місцевих адміністрацій та командирів військових підрозділів, на своїх ділянках фронту можуть діяти, не зважаючи на перемир'я. Сили оборони України лише відповідали на завдані удари. При чому ми давали росіянам евакуювати їхніх поранених в той час, як по нашому медичному еваку вони завдавали ударів", – озвучив Кузан.

Російська армія вчинила черговий злочин

Ввечері 11 квітня аналітики DeepState повідомили, що отримали відео скоєння російськими окупантами воєнного злочину. Вони розстріляли 4 українських військовополонених на Харківщині. Коментуючи це, голова Українського центру безпеки та співпраці висловив переконання, що ці злочинці будуть покарані, як це сталося у випадку з тими російськими військовими, які у 2022 році віддавали накази про катування, вбивства українських захисників та цивільних людей.

Над цим працюватимуть у тому числі українські спецслужби, не зважаючи на завершення бойових дій. Для тих людей, які долучені до планування та реалізації таких операцій, це питання честі. Я переконаний, що поки існує держава Україна, ніхто не буде забутий і спокою для таких росіян не буде ні в Росії, ні за її межами,

– наголосив Кузан.

Зі слів голови Українського центру безпеки та співпраці, такі розстріли з боку противника завжди свідчать про його слабкість на полі бою. Він зауважив на тому, що російська військова машина діє істерично, намагається своє безсилля на фронті компенсувати жорстокістю в бік беззбройних військовополонених. Він також звернув увагу на те, наскільки по-різному ставляться до полонених Україна і Росія.

"Ми побачили, які різні обличчя були під час обміну військовополоненими вчора, побачили, як зустрічають наших людей, і як це роблять в Росії, які вони були насуплені. Нагадаю історію про нашого бійця, який 10 кілометрів тягнув на собі російського полоненого, який не міг йти, тільки для того, аби поповнити обмінний фонд і мати потім змогу повернути когось з українців", – озвучив Кузан.

Він підкреслив, що чим більше фіксується знущань над цивільним населенням, полоненими й тваринами, тим більшим є внутрішній моральний розпад у військовому формуванні.

Що відомо про порушення Росією режиму тиші на Великдень?