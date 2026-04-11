Про це повідомили у Deep State.

Дивіться також Україна буде діяти дзеркально, – Зеленський розповів про великоднє перемир'я

Що відомо про російську атаку на евакуаційну групу України?

Незважаючи на "великоднє перемир'я", росіяни атакували українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського за допомогою FPV-дронів.

Група українських військових загинула. Це сталося близько 17:30 11 квітня. На опублікованому проєктом відео видно, як ворог атакує поранених.

Нагадаємо, "великоднє перемир'я", яке оголосив Путін, має тривати з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня 2026 року.

Росія порушує своє перемир'я