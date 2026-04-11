Про це повідомили у Deep State.
Що відомо про російську атаку на евакуаційну групу України?
Незважаючи на "великоднє перемир'я", росіяни атакували українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського за допомогою FPV-дронів.
Група українських військових загинула. Це сталося близько 17:30 11 квітня. На опублікованому проєктом відео видно, як ворог атакує поранених.
Нагадаємо, "великоднє перемир'я", яке оголосив Путін, має тривати з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня 2026 року.
Росія порушує своє перемир'я
Генштаб ЗСУ зафіксував 469 порушень режиму припинення вогню після 16:00, включаючи штурмові дії, обстріли, удари дронами-камікадзе та FPV-дронами.
На Лиманському напрямку росіяни дотримувалися перемир'я всього 2 години. Окупанти не припиняють обстріли з артилерії, а також активно застосовують FPV-дрони для атак.
Моніторингові канали повідомляють, що окупанти запускали безпілотник типу "Молнія" на Харківщину вже після оголошення режиму припинення вогню.