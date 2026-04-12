Таку інформацію повідомив керівник Офісу Президента, генерал-лейтенант Кирило Буданов у коментарі "Новини.LIVE".

Що буде з перемир'ям надалі?

Кирило Буданов пояснив, що і раніше на Великдень оголошували тишу, однак її неодноразово порушували. Водночас, як зауважив високопосадовець, більшість все ж намагалася дотримуватися режиму припинення вогню.

Я думаю, що нічого не зміниться і буде так само і сьогодні,

– пояснив він.

Як Росія порушує перемир'я?

За даними Генштабу, після 16:00 станом на кінець доби 11 квітня зафіксували 1723 випадки порушень режиму припинення вогню. Станом на 7.00 12.04.2026 кількість обстрілів та штурмових дій зросла до 2299.

Водночас зазначимо, що нещодавно аналітики Deep State повідомляли, що росіяни атакували українську евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського, використовуючи FPV-дрони. Внаслідок цього загинули люди.

Також заступник командира мотопіхотного батальйону "Сталеві вершники" 66-ї окремої механізованої бригади Віталій із позивним "Гума" повідомляв про порушення режиму тиші на Лиманському напрямку.

Що відомо про домовленості на Великдень?

Днями російський диктатор Володимир Путін неочікувано заявив, що віддав наказ російським військам "припинити бойові дії на всіх напрямках". Така заява пролунала після закликів українського президента.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна запропонувала Росії не обмежуватись лише "Великоднім перемир'ям" з 11 квітня, а й надалі припинити вогонь, ЗСУ відповідатимуть дзеркально.

Але речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що оголошене так зване "великоднє перемир'я" має виключно гуманітарний характер. Росія не буде продовжувати так зване Великоднє перемир'я, бо хоче лише "миру".

До слова, експерт з енергетики Володимир Омельченко в етері 24 Каналу пояснював, що згода на паузу з 11 до 12 квітня виглядає не як жест доброї волі, а як вимушений крок на тлі зростання проблем для Росії.