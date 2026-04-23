Советник Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире 24 Канала объяснил, что Путин и дальше смотрит на ситуацию не так, как она выглядит на самом деле. По его словам, глава Кремля считает, что имеет для себя выгодный момент, поэтому не собирается останавливать войну, а лишь имитирует готовность к переговорному процессу.

Путин имитирует переговоры и тянет время

Украина предлагала прямую встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным и обращалась к Турции, чтобы та помогла ее организовать. В Киеве исходят из того, что такой формат мог бы дать больше результата, если речь идет о реальной остановке активной фазы войны.

Вниманию! Украина заявляет о готовности к новому раунду переговоров в любой момент. Владимир Зеленский отметил, что Киев открыт к любому формату встреч и не боится переговоров ни в одном государстве, кроме России и Беларуси. Среди возможных площадок снова называют Турцию и страны Ближнего Востока.

Зато из Москвы снова запускают знакомый сигнал: Путин вроде бы готов, но только на "финальной стадии". Это нужно России, чтобы не выглядеть стороной, которая прямо отказывается от остановки войны.

Президент Украины реалистично смотрит на то, что происходит, и действительно говорит о возможности остановить активную фазу боевых действий и таким образом повлиять на глобальные рынки. Это объективность и это реалистичность,

– сказал Подоляк.

Далее, по его словам, начинается главная проблема, потому что Путин оценивает ситуацию совсем иначе. Он не исходит из реального состояния войны, не понимает ее ресурсной цены и не видит ее дальнейших перспектив так, как они выглядят на самом деле.

Он считает, что, исходя из того, что происходит на Ближнем Востоке, и исходя из риторики Трампа, есть окно возможностей. Он хочет его использовать. Его нет у Путина, это очевидно. Но он считает, что есть, и он будет его продолжать использовать, затягивая время, имитируя готовность к переговорному процессу,

– подчеркнул советник Офиса Президента.

Подоляк подчеркнул, что для России выход из войны сейчас дороже, чем ее продолжение. Поэтому одних разговоров о возможных контактах недостаточно. Он считает, что без жесткого давления на ближайшее окружение Путина, на людей и бизнесы, которые остаются частью этой системы, в Кремле ничего не изменится.

Для России выход из войны гораздо дороже, чем продолжать войну. И пока их не будут принуждать жестко, особенно ближайшее окружение Путина, ничего не будет. Путина можно принудить,

– заявил Подоляк.

В то же время он напомнил, что Путин не относится к тем, кто уважает смелость или готовность брать ответственность. Поэтому сигналы из Кремля о якобы открытости к переговорам пока выглядят как попытка затянуть войну, а не как реальное намерение ее остановить.

