Соответствующую информацию сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает пропагандистское издание "ТАСС".

Встретится ли Путин с Зеленским?

По словам российского чиновника, Владимир Путин вроде бы готов к потенциальной встрече с Владимиром Зеленским. Но, по его мнению, она будет результативной только на этапе "финализации договоренностей".

Москва не видит со стороны киевского режима политической воли к урегулированию конфликта,

– цитируют его пропагандисты.