Об этом в комментарии 24 Канала рассказала главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института, профессор Вазира Мартазинова.

Чем вызвана непогода в Одессе?

По словам профессора, если бы все зависело от сильной застройки города, то такие инциденты происходили бы даже со значительно меньшим количеством осадков. Впрочем, главной причиной стало другое, в частности, речь идет о последних метеорологических изменениях.

Ситуация, которая произошла, является экстремальной. Еще с начала лета было видно, что лето идет не по таким законам, как прошлое лето – жаркое, без дождей. То есть это совсем другой год, и этот год говорит о том, что такие процессы в ближайшие месяцы и в ближайшие годы могут сохраняться,

– рассказала она.

По ее словам, вероятно, стоит ожидать такие серьезные осадки даже в конце октября и ноября. Возможно, это будет происходить не в таких масштабах, однако сам шанс сильных осадков в южных регионах вскоре вполне вероятен.

Что говорят синоптики о потопе в Одессе?