Такую информацию в комментарии в комментарии 24 Канала сообщила главный научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института, профессор Вазира Мартазинова.

Что вызвало потоп в Одессе?

Метеоролог Вазира Мартазинова объяснила, что в конце сентября фиксировали теплую и комфортную погоду. Уже ориентировочно после 25 сентября произошло резкое похолодание, вызванное областью высокого давления, но в северных широтах.

Вот эта область высокого давления из северных широт передвигалась на территорию Украины. Контраст температур оказался слишком большим по югу и северу,

– объяснила она.

По словам ученого, сначала на юге были высокие температурные показатели – более 20 градусов тепла, а уже вскоре после этого регион охватили колебания от 11 до 14 градусов тепла. В то же время появились незначительные снижения частых циклонов.

"И вот эти сочетания циклонической деятельности и то, что периферия создавала такие условия контраста температур, создало такие сильные осадки", – отметила она.

Какие последствия непогоды на юге?