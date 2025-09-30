Там транспорт "плавает" по улицам, затопило дома и ТРЦ. Также несколько десятков жителей столкнулись с отключениями света. Как город переживает непогоду и обо всем, к чему она привела, рассказывает 24 Канал.

Одессу накрыла непогода: что известно на данный момент?

21:07, 30 сентября

Ливень затопил приют для кошек

По данным местных пабликов, в Радужном сегодня затопило приют для кошек

Отмечается, что всех животных успели спасти.

20:59, 30 сентября

20:55, 30 сентября

В Одессе 30 сентября за пол дня выпала почти месячная норма осадков, из-за чего синоптики объявили штормовое предупреждение.

По данным Департамента городского хозяйства, только по состоянию на 12:00 в городе выпало 41,5 миллиметра осадков при среднемесячной норме 42 миллиметра.

Ожидается, что до конца дня сохранится северо-восточный ветер силой 15 – 17 метров в секунду, а количество осадков достигнет 50 – 79 миллиметров, что соответствует критериям сильного дождя.

20:49, 30 сентября

Вода залила первый этаж торгового центра. На видео видно, как мебель и прилавки ушли под воду.

20:49, 30 сентября

20:32, 30 сентября

ГСЧС ликвидируют последствия непогоды

В Одессе продолжается ликвидация последствий непогоды. Коммунальщики вместе со спасателями ГСЧС обеспечивают проезд и проход по улицам.

  • Привлечено 18 единиц техники ГСЧС,
  • К работам присоединились 64 спасателя.

Специалисты откачивают воду на подтопленных участках, освобождают машины из водяных ловушек, оказывают помощь жителям.

20:30, 30 сентября

Затопленные улицы после ливня / Фото ГСЧС

Последствия ливня в Одессе / Фото местных жителей

20:29, 30 сентября

Местные жители публикуют видео, как Одессу затопил мощный ливень.

20:20, 30 сентября

Какова ситуация со светом в Одессе

За прошедшие сутки в Одесской области восстановили свет для почти 19 тысяч семей после непогоды.

Было восстановлено электроснабжение в 12 населенных пунктах. Всего было обесточено почти в 40 населенных пунктах области.