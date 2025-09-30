Там транспорт "плаває" по вулицях, затопило будинки та ТРЦ. Також кілька десятків жителів стикнулись із відключеннями світла. Як місто переживає негоду та про все, до чого вона призвела, розповідає 24 Канал.
Одесу накрила негода: що відомо на цей момент?
За даними місцевих пабліків, у Райдужному сьогодні затопило притулок для котів Зазначається, що усіх тварин встигли врятувати. Затоплення притулку для котів: дивіться відео Тварин евакуюють з притулку: дивіться відео Затоплені вулиці у середмісті Одеси: дивіться відео місцевих В Одесі 30 вересня за пів дня випала майже місячна норма опадів, через що синоптики оголосили штормове попередження. За даними Департаменту міського господарства, тільки станом на 12:00 в місті випало 41,5 міліметра опадів при середньомісячній нормі 42 міліметри. Очікується, що до кінця дня збережеться північно-східний вітер силою 15 – 17 метрів за секунду, а кількість опадів сягне 50 – 79 міліметрів, що відповідає критеріям сильного дощу. Вода залила перший поверх торгівельного центру. На відео видно, як меблі та прилавки пішли під воду. ТРЦ в Одесі затопило: дивіться відео Маршрутка в Одесі пішла під воду: дивіться відео В Одесі триває ліквідація наслідків негоди. Комунальники разом із рятувальниками ДСНС забезпечують проїзд та прохід вулицями. Фахівці відкачують воду на підтоплених ділянках, визволяють автівки з водяних пасток, надають допомогу мешканцям. Затоплені вулиці після зливи / Фото ДСНС Наслідки зливи в Одесі / Фото місцевих Місцеві мешканці публікують відео, як Одесу затопила потужна злива. Наслідки зливи в одному з парків: дивіться відео Минулої доби на Одещині відновили світло для майже 19 тисяч сімей після негоди. Було відновлено електропостачання у 12 населених пунктах. Загалом було знеструмлено у майже 40 населених пунктах області.
Затоплені вулиці після зливи
Наслідки зливи в Одесі
