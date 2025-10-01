Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал Валерий Матковский, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Какие причины затопления Одессы 30 сентября и 1 октября?

По словам Валерия Матковского, проблема комплексная. Ее не решали в течение многих лет, поэтому неудивительно, что канализационная система не справилась.

Та канализационная система, которая есть в Одессе, и не могла справиться с таким количеством воды,

– заявил эксперт.

Причин такой ситуации несколько. Люди, которые занимаются жилищно-коммунальным хозяйством, не на своем месте и не знают, что делают. То есть непрофессиональные.

Раньше дорожные службы ежемесячно проверяли состояние канализации. Сейчас за это отвечает водоканал, но не предпринимает должных действий.

Городская власть бездействует. Одессу затапливает ежегодно, но за это время никто не решил проблему.

Валерий Матковский сказал, что власть должна была бы расторгнуть договор с водоканалом или по крайней мере заставить ведомство компенсировать убытки одесситам.

Обратите внимание! Журналисты "Думской" 30 сентября сообщили, что маршрутный автобус провалился на том месте, где дорога проваливается каждый год. Они назвали вчерашний инцидент мегапровалом, ведь маршрутка ушла под землю "по пояс".

Эксперт даже предположил, как могут развиваться события. После затопления улиц начнут падать деревья, потом карнизы (потому что в Одессе много аварийных домов), а потом могут разрушиться и сами дома.

К слову, телеграм-каналы уже сейчас пишут о том, что на некоторых улицах деревья упали и заблокировали проезд. Возле Среднефонтанской площади дерево упало на генератор, оборвало провода и сломало столб. Разрушения есть и на пляже в Аркадии. А на улице Болгарской обрушились стены.

Более того, городские власти бесконтрольно раздают землю под застройку. Незаконная, хаотичная застройка – настоящий бич Одессы, особенно в приморской части города.

Матковский объяснил: раньше домов было относительно немного, и земля могла впитать лишнюю влагу. Однако сейчас эта земля уже застроена, поэтому избыток воды находит себе место иначе – например, подмывая дороги. Когда разрушается дорожное покрытие, образуются провалы.

Сегодня в Одессе вдвое больше домов. Но за последние 10 – 20 лет в городе не создали новых систем водоотведения. То есть новостройки подключают к уже существующим системам. А те не рассчитаны на такую нагрузку.

К тому же в Одессе не строят новых коллекторов и не чистят имеющиеся. Те сооружения, которые есть, достигают еще XIX века. Тогда их делали из ракушечника, который хорошо впитывает и задерживает влагу.

Также в городе есть разветвленная система катакомб, что может повлиять на образование провалов. Но подробно этот вопрос, по словам Матковского, никто не изучал.

Таким образом, новые дома перегружают имеющуюся инфраструктуру, созданную в XIX веке и частично при СССР.

В то же время к этим проблемам добавилось и то, что дожди в Одессе 30 сентября были ливневые. Уровень осадков, который измерил эксперт, достиг 80 миллиметров. Такие сильные дожди на памяти эксперта были лишь раз. Он подчеркнул: никогда не было такого, чтобы в Одессе из-за дождя погибли 9 человек.

Заметим! Пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина в эфире телемарафона не ответила на вопрос, можно ли было избежать трагедии. Она сказала, что спасатели не занимаются обслуживанием городской инфраструктуры – они вытаскивают людей из воды. Это вопрос к другим структурам.

Матковский добавил, что дождь в Одессе прекратился еще вечером. Но синоптики обещают новые ливни.

Какая ситуация в Одессе сейчас?