Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
К теме "Это полная жесть": дома одесситов залило по подоконник, супермаркеты тоже затопило
Одесскую область затопило: что известно о жертвах и пострадавших?
Сильные дожди в Одесской области нанесли серьезные разрушения. Одессу и район сильно затопило, под водой оказались улицы, дома и много магазинов. В областном центре из-за непогоды объявили красный уровень опасности.
Непогода также унесла жизни людей. Из-за последствий ливня погибли уже 9 жителей, среди них есть ребенок.
Работы по спасению людей продолжались в течение ночи. Работники ГСЧС эвакуировали много людей из водяных ловушек, убирали авто, откачивали воду из зданий. Также продолжались поиски пропавшей девушки, которую смыло течением. В 07:00 1 октября ее нашли мертвой.
Всего спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств. От ГСЧС привлечено 255 спасателей и 68 единиц техники. Работы продолжаются, – сообщают спасатели.
В Одессе продолжалась спасательная операция после ливня / Фото ГСЧС Украины
Что известно о страшном ливне в Одессе и его последствиях?
- За сутки в Одессе и районе выпало рекордное количество осадков. Почти месячная норма вызвала подтопления в разных районах. Город фактически ушел под воду, машины плавали, а вода затекала прямо в дома людей.
- Среди жертв непогоды – семья из 5 человек, которая проживала на цокольном этаже.
- В течение дня энергетики вернули свет для 66,6 тысячи семей в 131 населенном пункте области. Электроэнергия исчезла из-за стихии.
- Вследствие непогоды в Одессе школьники до урегулирования ситуации будут учиться дистанционно.
- По прогнозам синоптиков, улучшение погодных условий можно ожидать только 2 октября.