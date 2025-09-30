В пресс-службе ГСЧС Одесской области 24 Каналу подтвердили, что в городе ищут 23-летнюю девушку. К ее поискам привлечены водолазы.

Что известно об исчезновении девушки в Одессе?

По словам свидетелей, девушка упала и исчезла под водой.

В Суспильном уточнили, что происшествие случилось около 18:00 в районе улицы Художника Федорова и переулка Адольфа Лозы.

Пропавшая имеет светлые волосы и голубые глаза.

Ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что по состоянию на 21:00 подразделениями ГСЧС спасен 231 человек, эвакуированы из воды 46 единиц техники, в частности, три автомобиля скорой медицинской помощи.

Что происходит в Одессе?