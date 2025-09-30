У пресслужбі ДСНС Одеської області 24 Каналу підтвердили, що у місті шукають 23-річну дівчину. До її пошуків залучені водолази.

Дивіться також Наступна доба буде складна: коли в Одесі та області припиняться аномальні дощі

Що відомо про зникнення дівчини в Одесі?

За словами свідків, дівчина впала і зникла під водою.

У Суспільному уточнили, що подія сталася близько 18:00 в районі вулиці Художника Федорова та провулка Адольфа Лози.

Зникла має світле волосся та блакитні очі.

Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що станом на 21:00 підрозділами ДСНС врятовано 231 особу, евакуйовано з води 46 одиниць техніки, зокрема, три автомобіля швидкої медичної допомоги.

Що відбувається в Одесі?