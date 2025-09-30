У пресслужбі ДСНС Одеської області 24 Каналу підтвердили, що у місті шукають 23-річну дівчину. До її пошуків залучені водолази.
Що відомо про зникнення дівчини в Одесі?
За словами свідків, дівчина впала і зникла під водою.
У Суспільному уточнили, що подія сталася близько 18:00 в районі вулиці Художника Федорова та провулка Адольфа Лози.
Зникла має світле волосся та блакитні очі.
Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що станом на 21:00 підрозділами ДСНС врятовано 231 особу, евакуйовано з води 46 одиниць техніки, зокрема, три автомобіля швидкої медичної допомоги.
Що відбувається в Одесі?
- В Одесі оголосили червоний рівень небезпеки, очікується, що кількість опадів перевищить 80 міліметрів.
- Внаслідок негоди затопило підвали, укриття, приватні будинки, рух понад двома десятками вулиць перекритий.
- 1 жовтня школи перейдуть на дистанційне навчання.
- У коментарі 24 Каналу в Гідрометеорологічному Центрі Чорного та Азовського морів розповіли, що упродовж 1 жовтня в Одесі ще йтиме помірний дощ. Поліпшення погодних умов можна очікувати 2 жовтня.