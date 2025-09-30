Директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила про рішення змінити навчальний формат через зливу, передає 24 Канал.

До теми Одеса "йде під воду": у місті оголошено червоний рівень небезпеки

Як одеські школярі навчатимуться 1 жовтня?

За словами Буйневич, відповідне розпорядження зумовлене необхідністю ліквідації пошкоджень, спричинених негодою.

Зверніть увагу! У середу, 1 жовтня, усі заклади загальної середньої освіти Одеси перейдуть на дистанційний формат навчання через масштабні наслідки аномальної зливи.

Так, у багатьох школах міста фіксували підтоплення класних приміщень, групових кімнат та укриттів, що унеможливлює безпечне проведення очних занять.

Попри перехід до онлайн-навчання, міська влада гарантує роботу чергових груп та класів початкової школи для тих дітей, які потребують нагляду.

Такі групи функціонуватимуть у школах, де умови дозволяють забезпечити безпеку.

Початкові класи чергові будуть обов'язково. Якщо дитину немає з ким залишити, її обов'язково приймуть в закладі освіти,

– додала Олена Буйневич.

До слова, по всій території України найближчими днями не варто очікувати покращення погодних умов. Синоптики прогнозують затяжні осінні дощі.

Які наслідки негоди в Одесі?