Наслідки атаки "Нової пошти"

Прямої атаки приміщення не зазнало, проте уламки дрона впали на територію автодвору сортувального термінала, пише 24 Канал з посиланням на "Нову пошту".

Всі працівники перебували в укритті і не постраждали, проте відбулось займання причепу вантажного автомобіля "Нової пошти". У ньому згоріли 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 мільйона гривень.

Компанія пообіцяла клієнтам відшкодувати втрату замовлень.

Що відомо про масовану атаку Одеси 31 грудня?

Росія у ніч проти 31 грудня здійснила масовану атаку на Одесу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської МВА Сергія Лисака.

Обстріли стали причиною проблем з електро-, водо- та теплопостачанням.

Є пошкодження інфраструктури, 4 житлових будинків, щонайменше 14 автівок та приватних гаражів.

Спочатку писали про 4 постраждалих. Але станом на 7:42 їхня кількість зросла до 6 , 5 із них – госпіталізовані.

, 5 із них – госпіталізовані. Серед постраждалих є діти: у стані середньої тяжкості з інгаляційним отруєнням немовля 7 місяців, хлопець 14 років та дівчинка 8 років.

Які загальні масштаби збитків "Нової пошти" від обстрілів?