Як зросли прибутки "Нової пошти"?

Про те, скільки чистого прибутку заробляє компанія, йдеться в фінансовому звіті "Нової пошти".

Компанія-лідер з експрес доставок в Україні протягом першого кварталу (січня-березня) 2026 року збільшила виторг у річному вимірі до 14,98 мільярда гривень. У відсотковомву значенні, порівняно з відповідним періодом 2025 року, прибутки зросли на 26,9%.

Водночас чистий прибуток кампанії за перший квартал 2026 року складає 1,28 мільярда гривень. Показник збільшився у 4,4 раза.

Якщо говорити про валовий прибуток – показник зріс на 20,7%, що загалом складає 2,71 мільярда гривень. Натомість прибуток від операційної діяльності зменшився до 0,79 мільярда гривень (-10,3%).

Відомо зокрема, що власний капітал компанії протягом одного року збільшився на 1,7 мільярда гривень (від 11,7 мільярда у 2025 році до 13,4 мільярда у 2026 році). Щодо першого кварталу поточного року – "Нова пошта" почала розширення мережі та відкрила:

2600 поштоматів;

36 відділень;

329 пунктів прйому та видачі посилок.

Зауважте! До кінця 2026 року "Нова пошта" планує масштабувати мережу і додати по Україні ще 6 тисяч нових поштоматів та 300 мінівідділень.

За даними компанії, у січні-березні 2026 року значно зросли чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності. У відповідний час 2025 року компанія мала збитки в 0,48 мільярда гривень. Нині ж такий показник прибутку становить 1,68 міляьрда гривень.

Ще один аспект, який потрібно врахувати – продаж дочірньої компанії. У лютому 2026 року "Нова пошта" виручила 1,46 мільярда гривень за ТОВ "Новобокс".

Зверніть увагу! Новим власником дочірньої компанії є кіпрська NP Holdings Limited. Однак бенефіціарами залишаються Володимир Поперешнюк та Вячеслав Климов. Також відомо, що після продажу компанію перейменували на "Нова бокс".

Загалом протягом 2025 року компанія виручила 54,2 мільярда гривень (+21,6% виторгу). Чистий прибуток становив 2,6 мільярда (+4,4%). Кількість доставок зросла до 522 мільйонів або на 7,4%. Кількість міжнародних відправлень теж збільшилася до 29 мільйонів (+52,6%).

Цікаво, що у 2016 році приблизний чистий прибуток становив трохи більше 200 мільйонів гривень. Так фактично за 10 років чистий прибуток "Нової пошти" зріс у 10 разів. Адже останній річний показник становить 2,6 мільярда гривень.

Скільки робочих місць створює "Нова пошта"?

За рейтингом Опендатабот, який аналізує фінансові звіти компаній, служба доставки увійшла до 10 найбільших роботодавців України. "Нова пошта" посіла 6 місце зі штатом 27 572 тисячі працівників. На одну сходинку вище – Укрпошта з 31 739 працівниками.



Як змінилася кількість працівників у найбільших українських роботодавців / Інфографіка Опендатабот

Зокрема відомо, що від 2021 року штат "Нові пошти" скоротився на 7% або 2218 працівників. Сама компанія коментує це як наслідок війни, міграції працівників та зміни операційного процесу. Ключовими для пошти залишаються вдосконалення та розвиток наявного резерву та утримання основних робітників.

Що ще відомо про роботу "Нової пошти"?

Нещодавно стало відомо, що через постійні обстріли компанія вирішила закрити відділення у селищі Комишуваха Запорізької області. Рішення пов'язане з безпековими питаннями щодо команди та клієнтів. Відомо, що це відділення було важливим логістичним пунктом, тому партнери, які відповідали за нього, готуються відкрити нову точку в одному з сусідніх сіл.

Зокрема від 13 квітня 2026 року "Нова пошта" переглянула тарифи. Це пов'язано з тим, що сервіс має адаптуватись до відповідних економічних умов у країні та покрити зростання витрат. Попри те, що зросте вартість базових тарифів, пакування малих посилок, формові конверти, переадресування в дорозі залишаються безкоштовними.