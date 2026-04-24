"Нова пошта" закрила одне з відділень: що відомо?

Майже 2 роки відділення в Комишувасі було важливим логістичним пунктом, повідомили у компанії.

Лише за березень через нього пройшло 10 000 посилок, близько сотні людей приходили отримували продукти, ліки та гуманітарну допомогу.

Зараз відділення вирішили закрити через постійні обстріли, небезпеку нальотів FPV-дронів та близькість до фронту, що ставить під ризик життя команди та клієнтів.

Відділення "Нової пошти" в Комишувасі відкрили партнери компанії – батько та син – Микола та Кіріл Грабки. У ньому працював сам Кіріл та 7 наших співробітників: керівник відділення Олександр, оператори Василь, Вадим і Світлана, вантажник Денис і Олександр, водій Юрій. Всі вони мешканці прифронтового Запоріжжя: з самої Комишувахи та зі зруйнованих росіянами селищ поблизу,

– повідомили у "Новій пошті".

Попр закриття відділення в Комишувасі партнери – родина Грабків – готуються відкрити новий пункт в одному з сусідніх населених пунктів.

Чому Запорізька область у пріоритеті Росії?

Військовий оглядач Денис Попович в етері 24 Каналу сказав, що на півдні росіяни зараз зосереджені не на Миколаєві чи Одесі. За його словами, головна мета тут значно ближча і саме вона може відкрити ворогу шлях далі на Запоріжжя.

Зараз росіяни тримають два головні напрями тиску: Донецьку область і південь. На сході вони не відмовилися від плану дотиснути весь регіон, тому продовжують наступальні дії на кількох ділянках. Паралельно на півдні дедалі виразніше висувають уперед саме запорізький напрямок, бо він відкриває їм можливість тиснути ближче до обласного центру.

Вони хочуть захопити Донецьку область повністю. І саме на це були спрямовані їхні наступальні дії, в тому числі і на Покровському напрямку, в бік Краматорської агломерації,

– наголосив Попович.

На півдні зараз ідеться не про ривок на Миколаїв чи Одесу. Найближчий задум там значно приземленіший: спершу розхитати українську оборону в Запорізькій області, вибити її з важливої ділянки і вже після цього розширювати можливості для наступу далі.

Щодо південної зони, це охоплення Оріхова, судячи з усього, по малому радіусу, для того, щоб витіснити звідти наше угруповання і створити єдиний фронт наступу вже безпосередньо на Запоріжжя,

– сказав він.

Якщо росіянам вдасться просунутися на цій ділянці, вони спробують посилити тиск уже на саме Запоріжжя. Тому Оріхів зараз виглядає містом під найбільшою загрозою на південному напрямку.

