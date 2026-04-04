Вартість доставки збільшиться щонайменше на 10 гривень. Про це йдеться у заяві "Нової пошти".
Що відомо про зміну тарифів на доставку посилок?
З 13 квітня 2026 року компанія оновлює тарифи на свої послуги доставки. Як пояснюють у компанії, це рішення пов'язане з необхідністю адаптувати ціни до поточних економічних умов. Зокрема, зросли витрати на паливо, електроенергію та послуги партнерів, а також загальне операційне навантаження. Водночас компанія продовжує інвестувати у стабільність роботи, безпеку відправлень і підвищення зарплат працівникам.
Частина послуг залишиться без змін. Зокрема, безкоштовними залишаються пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісія за оголошену цінність до 500 грн. Також не зміниться вартість зберігання посилок, послуги "Пункт передачі", доплати за відправку з села та пакування середніх і великих посилок.
Водночас оновлюються базові тарифи. Вартість доставки:
- документів становитиме 70 гривень по місту та 80 гривень по Україні,
- посилок до 2 кілограмів коштуватиме 70 гривень у межах міста та 90 гривень по Україні,
- посилок до 10 кілограмів – 115 гривень і 135 гривень відповідно,
- посилок до 30 кілограмів – 180 гривень і 200 гривень,
- для вантажів понад 30 кілограмів тариф становитиме 7 гривень за кілограм у межах міста та від 11 гривень за кілограм при доставці по Україні залежно від тарифної зони.
Що потрібно знати користувачам послуг "Нової пошти"?
Компанія оприлюднила графік роботи на Великдень. Відомо, що 12 квітня відділення "Нової пошти" працюватимуть за скороченим графіком. 11 та 13 квітня відділення працюватимуть у звичному режимі.
На "Новій пошті" безкоштовне зберігання посилок триває 7 днів, для палет – 3 дні, після чого починається платний період. Тарифи на платне зберігання варіюються від 10 до 100 гривень на день залежно від розміру посилки або типу товару.
Важливо "Нова пошта" не дозволяє пересилати продукти, що потребують спеціального температурного режиму, алкогольні напої, ліки, гроші, дорогоцінні метали, піротехніку та небезпечні матеріали. Обмеження існують для дотримання безпеки перевезень та митних правил, а компанія має право відмовити у прийнятті відправлень, що не відповідають правилам.