Чи розпродає "Нова пошта" посилки українців?
Однак "Нова пошта" спростувала подібні "новини" у своїх соціальних мережах.
Наголошується, що компанія не продає відправлені посилки своїх клієнтів. Проте є випадки, коли речі утилізують відповідно до внутрішніх процедур компанії. Це відбувається по закінченню терміну зберігання, у випадку:
- якщо його не було подовжено отримувачем;
- коли від посилки відмовилися.
Шахраї обіцяють "сюрприз-бокси" з технікою чи цінними речами, а в результаті люди отримують випадкові непотрібні товари,
– йдеться у дописі.
Крім того, фіксуються випадки, коли аферисти вказують реальні компанії як "відправників". Таким чином, намагаються ввести людину в оману.
Українців зокрема закликали:
- не довіряти таким пропозиціям;
- не переходити за підозрілими посиланнями;
- не здійснювати оплату невідомим продавцям.
Важливо! Вся офіційна інформація про послуги та активності пошти публікується лише на сайті компанії, мобільному застосунку та соціальних мережах.
Водночас термін зберігання посилок починається з наступного дня після надходження її до відділення одержувача. Про це нагадали у Новій пошті.
- Для більшості типів відправлень безплатне зберігання становить 7 днів.
- Виключення – палети – у цьому випадку зберігання становить 3 дні.
Послуга надається автоматично: замовляти додатково не потрібно,
– запевнили у компанії.
Зверніть увагу! Після 30 днів зберігання на відділенні відправлення вважається незатребуваним. Тобто компанія має право утилізувати речі.
