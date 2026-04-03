Чи розпродає "Нова пошта" посилки українців?

Однак "Нова пошта" спростувала подібні "новини" у своїх соціальних мережах.

Наголошується, що компанія не продає відправлені посилки своїх клієнтів. Проте є випадки, коли речі утилізують відповідно до внутрішніх процедур компанії. Це відбувається по закінченню терміну зберігання, у випадку:

якщо його не було подовжено отримувачем;

коли від посилки відмовилися.

Шахраї обіцяють "сюрприз-бокси" з технікою чи цінними речами, а в результаті люди отримують випадкові непотрібні товари,

– йдеться у дописі.

Крім того, фіксуються випадки, коли аферисти вказують реальні компанії як "відправників". Таким чином, намагаються ввести людину в оману.

Українців зокрема закликали:

не довіряти таким пропозиціям;

не переходити за підозрілими посиланнями;

не здійснювати оплату невідомим продавцям.

Важливо! Вся офіційна інформація про послуги та активності пошти публікується лише на сайті компанії, мобільному застосунку та соціальних мережах.

Водночас термін зберігання посилок починається з наступного дня після надходження її до відділення одержувача. Про це нагадали у Новій пошті.

Для більшості типів відправлень безплатне зберігання становить 7 днів. Виключення – палети – у цьому випадку зберігання становить 3 дні.

Послуга надається автоматично: замовляти додатково не потрібно,

– запевнили у компанії.

Зверніть увагу! Після 30 днів зберігання на відділенні відправлення вважається незатребуваним. Тобто компанія має право утилізувати речі.

