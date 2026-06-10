Як може зрости мережа "Нової пошти" в Польщі?

Наразі Nova Post має у Польщі 122 точки обслуговування різних форматів, пише Wiadomości Handlowe.

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Генеральний директор Nova Post у Польщі Якуб Карон каже, що мережа сьогодні включає:

30 власних відділень;

16 франчайзингових відділень;

31 міні-відділення;

45 пунктів PUDO, розташованих на базі кафе, готелів, сервісних центрів, медичних закладів та інших партнерських бізнесів.

Нашою відправною точкою була спроба адаптувати українську бізнес-модель до реалій ЄС, з особливим акцентом на Польщу. Нашим поточним пріоритетом є досягнення повної відповідності очікуванням та вподобанням місцевих клієнтів. Одна з цілей – трансформуватися з українського оператора, що обслуговує громадян України, на повністю європейську компанію,

– каже гендиректор.

План на 2026 рік – відкрити ще приблизно 300 відділень. Нові відкриття мають посилити позиції компанії в різних регіонах Польщі та зробити послуги доступнішими для клієнтів.

Як зазначив керівник польського підрозділу, наразі основною аудиторією компанії залишаються українці.

80% клієнтів Nova Post у Польщі становлять українці, а 90% відправлень пов’язані з доставкою між Польщею та Україною,

– каже Якуб Карон.

Через це компанія планує активніше працювати з польськими підприємцями, особливо у сфері електронної комерції.

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