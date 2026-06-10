Як може зрости мережа "Нової пошти" в Польщі?
Наразі Nova Post має у Польщі 122 точки обслуговування різних форматів, пише Wiadomości Handlowe.
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Генеральний директор Nova Post у Польщі Якуб Карон каже, що мережа сьогодні включає:
- 30 власних відділень;
- 16 франчайзингових відділень;
- 31 міні-відділення;
- 45 пунктів PUDO, розташованих на базі кафе, готелів, сервісних центрів, медичних закладів та інших партнерських бізнесів.
Нашою відправною точкою була спроба адаптувати українську бізнес-модель до реалій ЄС, з особливим акцентом на Польщу. Нашим поточним пріоритетом є досягнення повної відповідності очікуванням та вподобанням місцевих клієнтів. Одна з цілей – трансформуватися з українського оператора, що обслуговує громадян України, на повністю європейську компанію,
– каже гендиректор.
План на 2026 рік – відкрити ще приблизно 300 відділень. Нові відкриття мають посилити позиції компанії в різних регіонах Польщі та зробити послуги доступнішими для клієнтів.
Як зазначив керівник польського підрозділу, наразі основною аудиторією компанії залишаються українці.
80% клієнтів Nova Post у Польщі становлять українці, а 90% відправлень пов’язані з доставкою між Польщею та Україною,
– каже Якуб Карон.
Через це компанія планує активніше працювати з польськими підприємцями, особливо у сфері електронної комерції.
Що треба знати про "Нову пошту"?
- З 13 квітня 2026 року "Нова пошта" підвищила базові тарифи на доставку посилок через зростання витрат та адаптацію до економічних умов. Безкоштовними залишаються пакування малих посилок, фірмові конверти, переадресування в дорозі, а також частина тарифів на послуги не змінюється.
- На "Новій пошті" безкоштовне зберігання посилок триває 7 днів, для палет – 3 дні, після чого починається платний період. Тарифи на платне зберігання варіюються від 10 до 100 гривень на день залежно від розміру посилки або типу товару.
- "Нова пошта" планує вийти на ринки Канади, Китаю та розширити свою присутність у Європі до 2028 року, а також відкрити відділення в США.