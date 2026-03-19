Де відкриють відділення "Нової пошти" за кордоном?
Стратегічна ціль компанії – увійти до топ-20 логістичних гравців світу. Про це під час Nova Summit розповів співвласник Вячеслав Климов, пише Forbes.
- Одним із ключових напрямків розвитку стане Північна Америка
На початку 2026 року компанія вже зайшла на ринок США, де працює Nova Post USA з офісом у штаті Нью-Джерсі. Далі планують розширювати маршрути: окрім Нью-Йорка, доставку запустять і на південне узбережжя – зокрема в Лос-Анджелес та Маямі. Також у планах – відкриття першого фізичного відділення в США.
- Паралельно компанія готується до виходу на ринок Канади
Перше відділення там можуть відкрити вже у 2026 році.
- Ще один важливий напрямок – Китай
Там Nova хоче створити юридичну присутність до кінця року. У компанії розглядають це як старт масштабного розвитку і майбутніх великих обсягів доставки.
- Окремий фокус – Європа.
Протягом найближчих трьох років Nova планує зайти ще у 16 нових країн, суттєво розширивши свою мережу.
У більш довгостроковій перспективі, до 2029 року, компанія також націлюється на вихід на ринки Близького Сходу.
Скільки коштів втратила "Нова пошта" через війну Росії проти України?
На запит 24 Каналу в "Новій пошті" відповіли, що за понад 3 роки повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано понад 400 відділень і терміналів.
Більшу частину з них ми відновили, проте деякі об'єкти відновленню не підлягають, як-от у Куп'янську, Дніпрі або Полтаві,
– зазначають в компанії.
Лише за останні 9 місяців 2025 року вартість відновлення майна групи компаній NOVA, що було пошкоджене внаслідок атак або бойових дій, склала 379 мільйонів гривень. Натомість з початку 2022 року вартість його відновлення склала понад 1 мільярд гривень.
В "Новій пошті" наголошують, що збитки від російських атак сягнули значних масштабів. Загалом внаслідок ударів Росії по Україні було знищено 138 тисяч посилок, а прямі збитки компанії перевищують 3 мільярдів гривень.
Які тарифи на доставку "Нової пошти"?
З 1 грудня "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів та посилок по місту та Україні.
Підвищення цін не торкнулося посилок до 2 кілограмів, проте змінилися ціни на доставку документів між відділеннями:
- локально – 60 грн (було 65 гривень);
- по Україні – 70 грн (було 65 гривень).
Локальні тарифи (по місту):
- до 2 кілограмів – 60 гривень (без змін);
- до 10 кілограмів – 100 гривень (було 90 гривень);
- до 30 кілограмів – 160 гривень (було 140 гривень).
Доставка посилок по Україні:
- до 2 кілограмів – 80 гривень (без змін);
- до 10 кілограмів – 120 гривень (було 110 гривень);
- до 30 кілограмів – 180 гривень (було 160 гривень).
Також за отримання документів та посилок у поштоматі доведеться доплатити 10 гривень.
Новини "Нової пошти"
У "Новій пошті" в ТРЦ можна залишити речі на зберігання. Максимальна вага речей – 30 кг, а довжина кожної сторони пакунку не повинна перевищувати 60 см.
"Нова пошта" у Києві відкрила простір з 26 поштоматами та 286 комірками, що працює в тестовому режимі. Якщо простір буде популярним, такі поштомати можуть з’явитися в інших містах України.
"Нова пошта" почала співпрацю з UPS для доставки посилок зі США в Україну, з вартістю від 25 доларів. Доставка займає від семи днів, а страхування включене для посилок з оціночною вартістю до 150 доларів.
Працівників "Нової пошти" дратує поведінка клієнтів, які мовчки простягають телефон зі штрихкодом, не пояснюючи свої наміри. Були випадки, коли клієнти намагались відправити заборонені речі, такі як заморожені продукти або навіть єнота, що викликало проблеми і збитки.