Где откроют отделения "Новой почты" за рубежом?
Стратегическая цель компании – войти в топ-20 логистических игроков мира. Об этом во время Nova Summit рассказал совладелец Вячеслав Климов, пишет Forbes.
- Одним из ключевых направлений развития станет Северная Америка
В начале 2026 года компания уже зашла на рынок США, где работает Nova Post USA с офисом в штате Нью-Джерси. Далее планируют расширять маршруты: кроме Нью-Йорка, доставку запустят и на южное побережье – в частности в Лос-Анджелес и Майами. Также в планах – открытие первого физического отделения в США.
- Параллельно компания готовится к выходу на рынок Канады
Первое отделение там могут открыть уже в 2026 году.
- Еще одно важное направление – Китай
Там Nova хочет создать юридическое присутствие до конца года. В компании рассматривают это как старт масштабного развития и будущих больших объемов доставки.
- Отдельный фокус – Европа.
В течение ближайших трех лет Nova планирует зайти еще в 16 новых стран, существенно расширив свою сеть.
В более долгосрочной перспективе, до 2029 года, компания также нацеливается на выход на рынки Ближнего Востока.
Сколько средств потеряла "Новая почта" из-за войны России против Украины?
На запрос 24 Канала в "Новой почте" ответили, что за более чем 3 года полномасштабного вторжения было повреждено или разрушено более 400 отделений и терминалов.
Большую часть из них мы восстановили, однако некоторые объекты восстановлению не подлежат, например в Купянске, Днепре или Полтаве,
– отмечают в компании.
Только за последние 9 месяцев 2025 года стоимость восстановления имущества группы компаний NOVA, что было повреждено в результате атак или боевых действий, составила 379 миллионов гривен. Зато с начала 2022 года стоимость его восстановления составила более 1 миллиарда гривен.
В "Новой почте" отмечают, что убытки от российских атак достигли значительных масштабов. В целом в результате ударов России по Украине было уничтожено 138 тысяч посылок, а прямые убытки компании превышают 3 миллиардов гривен.
Какие тарифы на доставку "Новой почты"?
С 1 декабря "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов и посылок по городу и Украине.
Повышение цен не коснулось посылок до 2 килограммов, однако изменились цены на доставку документов между отделениями:
- локально – 60 грн (было 65 гривен);
- по Украине – 70 грн (было 65 гривен).
Локальные тарифы (по городу):
- до 2 килограммов – 60 гривен (без изменений);
- до 10 килограммов – 100 гривен (было 90 гривен);
- до 30 килограммов – 160 гривен (было 140 гривен).
Доставка посылок по Украине:
- до 2 килограммов – 80 гривен (без изменений);
- до 10 килограммов – 120 гривен (было 110 гривен);
- до 30 килограммов – 180 гривен (было 160 гривен).
Также за получение документов и посылок в почтомате придется доплатить 10 гривен.
Новости "Новой почты"
В "Новой почте" в ТРЦ можно оставить вещи на хранение. Максимальный вес вещей – 30 кг, а длина каждой стороны пакета не должна превышать 60 см.
"Новая почта" в Киеве открыла пространство с 26 почтоматами и 286 ячейками, работающее в тестовом режиме. Если пространство будет популярным, такие почтоматы могут появиться в других городах Украины.
"Новая почта" начала сотрудничество с UPS для доставки посылок из США в Украину доставки посылок из США в Украину, со стоимостью от 25 долларов. Доставка занимает от семи дней, а страхование включено для посылок с оценочной стоимостью до 150 долларов.
Работников "Новой почты" раздражает поведение клиентов, которые молча протягивают телефон со штрихкодом, не объясняя свои намерения. Были случаи, когда клиенты пытались отправить запрещенные вещи, такие как замороженные продукты или даже енота, что вызвало проблемы и убытки.