Сколько стоит оставить вещи на "Новой почте"
Оставить свои вещи на хранение можно в почтоматах "Новой почты" в торговых центрах, сообщили в компании.
Положите пакеты в ячейку и продолжайте шопинг со свободными руками. Забрать вещи сможете в любой удобный момент,
– пишут в компании.
Как воспользоваться услугой:
- Создайте отправление в мобильном приложении.
- Поместите покупки в свободную ячейку почтомата.
- Закройте ее и вещи будут ждать вас.
- Если оформляете услугу в отделении или пункте выдачи, обратитесь к оператору и закажите услугу "Пункт передачи".
Стоимость услуги хранения вещей – 30 гривен.
К слову, сервис "Пункт передачи" подойдет для тех, кто хочет на некоторое время оставить чемодан, рюкзак или другие личные вещи весом до 30 килограммов. В стоимость входит хранение до 7 дней (для паллет – до 3 дней). Со следующего дня (8-го для вещей, 4-го для паллет) начисляется дополнительная плата.
Для отдельных отделений действуют ограничения – максимальная длина каждой стороны пакета не должна превышать 60 сантиметров. Предусмотрены также параметры для паллет, шин и дисков.
Новости "Новой почты"
"Новая почта" в Киеве открыла пространство с 26 почтоматами открыла пространство с 26 почтоматами и 286 ячейками, работающее в тестовом режиме. Если пространство будет популярным, такие почтоматы могут появиться в других городах Украины.
"Новая почта" начала сотрудничество с UPS для доставки посылок из США в Украину доставки посылок из США в Украину, со стоимостью от 25 долларов. Доставка занимает от семи дней, а страхование включено для посылок с оценочной стоимостью до 150 долларов.
"Новая Почта" запрещает международную пересылку продуктов питания, медикаментов, ценностей, оружия, наркотических веществ, пиротехники и опасных материалов.
"Новая почта" планирует отстроить терминал, поврежденный в результате атаки 13 января во время обстрела Харьковщины. В результате атаки был уничтожен грузовой терминал, частично почтовый, погибли четверо работников, и еще четверо ранены.