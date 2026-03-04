Сколько стоит оставить вещи на "Новой почте"

Оставить свои вещи на хранение можно в почтоматах "Новой почты" в торговых центрах, сообщили в компании.

Положите пакеты в ячейку и продолжайте шопинг со свободными руками. Забрать вещи сможете в любой удобный момент,

– пишут в компании.

Как воспользоваться услугой:

Создайте отправление в мобильном приложении. Поместите покупки в свободную ячейку почтомата. Закройте ее и вещи будут ждать вас. Если оформляете услугу в отделении или пункте выдачи, обратитесь к оператору и закажите услугу "Пункт передачи".

Стоимость услуги хранения вещей – 30 гривен.

К слову, сервис "Пункт передачи" подойдет для тех, кто хочет на некоторое время оставить чемодан, рюкзак или другие личные вещи весом до 30 килограммов. В стоимость входит хранение до 7 дней (для паллет – до 3 дней). Со следующего дня (8-го для вещей, 4-го для паллет) начисляется дополнительная плата.

Для отдельных отделений действуют ограничения – максимальная длина каждой стороны пакета не должна превышать 60 сантиметров. Предусмотрены также параметры для паллет, шин и дисков.

