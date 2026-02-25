Что известно о пространстве почтоматов "Новой почты"?

Пространство состоит из 26 почтоматов на 286 ячеек и общей длиной около 13 метров, сообщили в "Новой почте".

Смотрите также Сбой мог произойти в работе "Новой почты": что известно о ситуации

Такое место есть в жилом комплексе Great в Киеве.

Локация создана для комфорта жителей современных кварталов и соответствует мировым трендам urban logistics. Жители смогут получать посылки 24/7, без очередей и лишних поездок – буквально в тапочках и халате,

– сообщили в компании.

Пока пространство работает в тестовом режиме. Однако если он будет пользоваться популярностью среди киевлян, такие почтоматы появятся и в других городах Украины.

Какие тарифы на доставку "Новой почты"?

С 1 декабря "Новая почта" повысила тарифы на доставку документов и посылок по городу и Украине.

Повышение цен не коснулось посылок до 2 килограммов, однако изменились цены на доставку документов между отделениями:

локально – 60 грн (было 65 гривен);

по Украине – 70 грн (было 65 гривен).

Локальные тарифы (по городу):

до 2 килограммов – 60 гривен (без изменений);

до 10 килограммов – 100 гривен (было 90 гривен);

до 30 килограммов – 160 гривен (было 140 гривен).

Доставка посылок по Украине:

до 2 килограммов – 80 гривен (без изменений);

до 10 килограммов – 120 гривен (было 110 гривен);

до 30 килограммов – 180 гривен (было 160 гривен).

Также за получение документов и посылок в почтомате придется доплатить 10 гривен.

Интересно! На запрос 24 Канала в "Новой почте" ответили, что за более чем 3 года полномасштабного вторжения было повреждено или разрушено более 400 отделений и терминалов. Стоимость восстановления имущества группы компаний NOVA, что было повреждено в результате атак или боевых действий, составила 379 миллионов гривен.

Последние новости "Новой почты"