Що відомо про простір поштоматів "Нової пошти"?

Простір складається з 26 поштоматів на 286 комірок і загальною довжиною близько 13 метрів, повідомили у "Новій пошті".

Таке місце є у житловому комплексі Great в Києві.

Локація створена для комфорту жителів сучасних кварталів і відповідає світовим трендам urban logistics. Мешканці зможуть отримувати посилки 24/7, без черг і зайвих поїздок – буквально у капцях і халаті,

– повідомили у компанії.

Поки простір працює у тестовому режимі. Проте якщо він користуватиметься популярністю серед киян, такі поштомати з’являться і в інших містах України.

Які тарифи на доставку "Нової пошти"?

З 1 грудня "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів та посилок по місту та Україні.

Підвищення цін не торкнулося посилок до 2 кілограмів, проте змінилися ціни на доставку документів між відділеннями:

локально – 60 грн (було 65 гривень);

по Україні – 70 грн (було 65 гривень).

Локальні тарифи (по місту):

до 2 кілограмів – 60 гривень (без змін);

до 10 кілограмів – 100 гривень (було 90 гривень);

до 30 кілограмів – 160 гривень (було 140 гривень).

Доставка посилок по Україні:

до 2 кілограмів – 80 гривень (без змін);

до 10 кілограмів – 120 гривень (було 110 гривень);

до 30 кілограмів – 180 гривень (було 160 гривень).

Також за отримання документів та посилок у поштоматі доведеться доплатити 10 гривень.

Цікаво! На запит 24 Каналу в "Новій пошті" відповіли, що за понад 3 роки повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано понад 400 відділень і терміналів. Вартість відновлення майна групи компаній NOVA, що було пошкоджене внаслідок атак або бойових дій, склала 379 мільйонів гривень.

