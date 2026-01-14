Що відомо про пошкоджений термін "Нової пошти" на Харківщині?
Але його планують реконструювати, передає 24 Канал з посиланням на слова директора з обслуговування клієнтів Максима Мележика.
Будемо там далі працювати, як ми будемо його використовувати — це вже питання інше. Але те, що ми його ремонтуємо, — так.
Директор з обслуговування клієнтів розповів, що раніше термінал відбудовували внаслідок атак на Харківщину. Наразі ж вже складений план та є підрядник на відбудову даного терміналу.
Вже з 13 січня почали прибирати "всі ці руїни". Працівникам допомагають волонтери та ДСНС.
Зауважте! У приміщенні із 14 січня починають відновлення і будуть реконструювати дане приміщення.
Нагадаємо, що вночі 13 січня Росія завдала масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Про це повідомили у ДСНС Харківщини вранці 13 числа.
Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 метрів квадратних,
– йдеться у повідомленні.
Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.
Що ще відомо про атаку на "Нову пошту"?
- Майже повністю знищено вантажний термінал та частково – поштовий. Також внаслідок російської атаки поранено чотирьох працівників – трьох співробітників сортувального центру та одного водія партнера-перевізника.
- Загинули четверо працівників "Нової пошти" двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора: Віктор Пархоменко (37 років), Тарас Вовк (34 роки), Євгеній Єрмаков (39 років) та Дмитро Захаров (23 роки).