Що відомо про пошкоджений термін "Нової пошти" на Харківщині?

Але його планують реконструювати, передає 24 Канал з посиланням на слова директора з обслуговування клієнтів Максима Мележика.

Максим Мележик Директор з обслуговування клієнтів Будемо там далі працювати, як ми будемо його використовувати — це вже питання інше. Але те, що ми його ремонтуємо, — так.

Директор з обслуговування клієнтів розповів, що раніше термінал відбудовували внаслідок атак на Харківщину. Наразі ж вже складений план та є підрядник на відбудову даного терміналу.

Вже з 13 січня почали прибирати "всі ці руїни". Працівникам допомагають волонтери та ДСНС.

Зауважте! У приміщенні із 14 січня починають відновлення і будуть реконструювати дане приміщення.

Нагадаємо, що вночі 13 січня Росія завдала масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Про це повідомили у ДСНС Харківщини вранці 13 числа.

Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 метрів квадратних,

– йдеться у повідомленні.

Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

Що ще відомо про атаку на "Нову пошту"?