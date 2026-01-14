Что известно о поврежденном сроке "Новой почты" на Харьковщине?

Но его планируют реконструировать, передает 24 Канал со ссылкой на слова директора по обслуживанию клиентов Максима Мележика.

Читайте также Обломки российского дрона в Одессе уничтожили посылки "Новой почты" на более чем 2 миллиона гривен

Максим Мележик Директор по обслуживанию клиентов Будем там дальше работать, как мы будем его использовать - это уже вопрос другой. Но то, что мы его ремонтируем, - да.

Директор по обслуживанию клиентов рассказал, что ранее терминал отстраивали вследствие атак на Харьковскую область. Сейчас же уже составлен план и есть подрядчик на восстановление данного терминала.

Уже с 13 января начали убирать "все эти руины". Работникам помогают волонтеры и ГСЧС.

Заметьте! В помещении с 14 января начинают восстановление и будут реконструировать данное помещение.

Напомним, что ночью 13 января Россия нанесла массированный удар по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области утром 13 числа.

Произошли разрушения зданий и несколько очагов возгорания на общей площади около 500 квадратных метров,

– говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, двух из которых из-под завалов конструкций разрушенного здания.

Что еще известно об атаке на "Новую почту"?