Корреспондентка 24 Канала из Харькова рассказала, что это уже третье попадание в почтовый узел с начала полномасштабной войны. В 2023 году в результате удара погибло 6 человек, в 2025 обошлось без жертв, в начале 2026-го враг ударил в то же место снова.

Смотрите также Каждые 6 минут раздавался громкий взрыв: страшные детали ракетных ударов по Харькову

Какие последствия террористической атаки?

По предварительным данным, россияне использовали две ракеты "Искандер", а затем атаковали беспилотниками. В "Новой почте" сообщили, что погибли двое работников сортировочного центра, куда пришелся один из ударов. А также двое водителей, которые работали на партнеров-экспедиторов.

Большинство людей успели спастись, ведь для многих работников это уже не первый удар. Но есть раненые, которых доставили к медикам. Кроме масштабных комбинированных ударов, враг уже не раз бил по окрестностям неподалеку от этого терминала.

"Грузовой терминал Новой почты практически уничтожен, а почтовый – серьезно поврежден. Возникло несколько очагов пожаров, в общем горело 500 квадратных метров, но в разных местах", – добавила Анна Черненко.

Что усложняло спасательную операцию?

Почти сразу после полуночи началось тушение пожара и поисковая операция. Она длилась около 7 часов. Спасателям удалось извлечь 30 человек. К тому же они работали под угрозой постоянных ударов.

"Сначала была ракета, потом произошли падения "Шахедов" на территорию области. Вероятно, это тактика двойных ударов. Под завалами были люди, которых эвакуировали", – рассказал начальник отдела Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Яциченко

Поисково-спасательная операция проходила в сильный мороз, примерно 15 градусов ниже нуля. Это также усложняло работу.

Что известно об атаке на Харьковскую область?