Кореспондентка 24 Каналу з Харкова розповіла, що це вже третє влучання у поштовий вузол з початку повномасштабної війни. У 2023 році внаслідок удару загинуло 6 людей, у 2025 обійшлося без жертв, на початку 2026-го ворог вдарив у те саме місце знову.

Які наслідки терористичної атаки?

За попередніми даними, росіяни використали дві ракети "Іскандер", а потім атакували безпілотниками. У "Новій пошті" повідомили, що загинули двоє працівників сортувального центру, куди припав один з ударів. А також двоє водіїв, які працювали на партнерів-експедиторів.

Більшість людей встигли врятуватися, адже для багатьох працівників це вже не перший удар. Але є поранені, яких доставили до медиків. Окрім масштабних комбінованих ударів, ворог уже не раз бив по околицях неподалік цього терміналу.

"Вантажний термінал Нової пошти практично знищений, а поштовий – серйозно пошкоджений. Виникло кілька осередків пожеж, загалом горіло 500 квадратних метрів, але в різних місцях", – додала Анна Черненко.

Що ускладнювало рятувальну операцію?

Майже одразу після опівночі почалося тушіння пожежі та пошукова операція. Вона тривала близько 7 годин. Рятувальникам вдалося витягти 30 людей. До того ж вони працювали під загрозою постійних ударів.

"Спершу була ракета, потім відбулися падіння "Шахедів" на територію області. Ймовірно, це тактика подвійних ударів. Під завалами були люди, яких евакуювали", – розповів начальник відділу Харківської облпрокуратури Дмитро Яциченко

Пошуково-рятувальна операція відбувалася у сильний мороз, приблизно 15 градусів нижчен нуля. Це також ускладнювало роботу.

Що відомо про атаку на Харківщину?