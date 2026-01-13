Кореспондентка 24 Каналу з Харкова розповіла, що це вже третє влучання у поштовий вузол з початку повномасштабної війни. У 2023 році внаслідок удару загинуло 6 людей, у 2025 обійшлося без жертв, на початку 2026-го ворог вдарив у те саме місце знову.
Які наслідки терористичної атаки?
За попередніми даними, росіяни використали дві ракети "Іскандер", а потім атакували безпілотниками. У "Новій пошті" повідомили, що загинули двоє працівників сортувального центру, куди припав один з ударів. А також двоє водіїв, які працювали на партнерів-експедиторів.
Більшість людей встигли врятуватися, адже для багатьох працівників це вже не перший удар. Але є поранені, яких доставили до медиків. Окрім масштабних комбінованих ударів, ворог уже не раз бив по околицях неподалік цього терміналу.
"Вантажний термінал Нової пошти практично знищений, а поштовий – серйозно пошкоджений. Виникло кілька осередків пожеж, загалом горіло 500 квадратних метрів, але в різних місцях", – додала Анна Черненко.
Що ускладнювало рятувальну операцію?
Майже одразу після опівночі почалося тушіння пожежі та пошукова операція. Вона тривала близько 7 годин. Рятувальникам вдалося витягти 30 людей. До того ж вони працювали під загрозою постійних ударів.
"Спершу була ракета, потім відбулися падіння "Шахедів" на територію області. Ймовірно, це тактика подвійних ударів. Під завалами були люди, яких евакуювали", – розповів начальник відділу Харківської облпрокуратури Дмитро Яциченко
Пошуково-рятувальна операція відбувалася у сильний мороз, приблизно 15 градусів нижчен нуля. Це також ускладнювало роботу.
Що відомо про атаку на Харківщину?
- Ворог вдарив по передмісті Харкова двома ракетами "Іскандер-М". Згодом він атакував чотирма ударними дронами "Герань-2". Однією з цілей став термінал "Нової пошти", але крім нього окупанти пошкодили дві АЗС.
- У Новій пошті повідомили, що життю постраждалих зараз нічого не загрожує, їх госпіталізували. Також компанія надає всю необхідну допомогу сім’ям загиблих. Крім цього клієнтам обіцяють відшкодувати вартість знищених посилок.
- Днем раніше рятувальники тільки закінчили розбирати завали після атаки 2 січня. Тоді ворог знищив житловий будинок у Харкові. Загинуло 7 людей, серед них маленька дитина з мамою.