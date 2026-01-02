Жертвою удару стала дитина. Про це інформує 24 Канал із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Що відомо про постраждалих внаслідок атаки на Харків?
Станом на 17:04 Терехов інформував про 30 поранених внаслідок обстрілу.
За попередньою інформацією, під завалами виявили тіло маленького хлопчика. За попередніми даними, які надав очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов, він був з матір'ю.
Наразі детальна інформація з'ясовується. Пошуково-рятувальна операція триває.
У Прокуратурі поінформували, що за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 438 КК України.