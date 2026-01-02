Ворог завдав удару по п'ятиповерховому будинку двома ракетами "Іскандер". Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про жахливі наслідки атаки.

Що відомо про постраждалих?

За останньою інформацією, кількість людей, які постраждали від атаки зросла, – їх вже 19. На щастя, більшість зазнали поранення легкого або середнього ступеня. Проте, на жаль, одна людина перебуває у важкому стані і зараз медики надають їй необхідну допомогу.

Серед постраждалих – шестимісячна дитина, яка, на щастя, перебуває у легкому стані, але вона теж була госпіталізована. Найстаршій постраждалій людині – 79 років.

Ворог завдав удару по багатоквартирному будинку у Харкові: дивіться фото

Дві ракети "Іскандер" вдарили по житловому кварталу, внаслідок чого на місці п'ятиповерхівки – вирва та купа цегли.

Саме там зосереджені основні роботи з пошуку та порятунку людей. Наразі невідомо, яка кількість мешканців може перебувати під завалами, тому пошукова операція не зупиняється.

Попередньо це була ракета типу "Іскандер". Відбулося два удари. Звісно вони запускалися з території ворога, а звідки конкретно – зараз з'ясовуємо,

– наголосив Аміл Омаров, керівник Харківської обласної прокуратури.

Дуже багато житлових, офісних, комерційних будинків зазнали серйозних пошкоджень. Також було уражено будівлю лікарні. Також частково зупинено рух в центрі Харкова через перебиті мережі.

"Внаслідок атаки багато людей зазнали стресу, вони налякані, і за прогнозами медиків, ще далі харків'яни будуть продовжувати звертатися за медичною допомогою", – наголосила Анна Черненко.

Варто знати. Президент України відреагував на атаку Росії на Харків. Володимир Зеленський зазначив, що до ліквідації наслідків удару по цивільному будинку та пошуку постраждалих залучено всі відповідні служби, зокрема медичну та ДСНС.

Також було перебито газопровід, наслідки цього намагаються загасити. Це складна робота, тому що частково місцеві жителі залишились без газу, без опалення та електрики.

Розтрощено торгівельний центр. Крім цього, дуже багато постраждало житлових будинків. Це центральна частина міста Харкова. І по вулиці Сумській, і по вулиці Мироносицькій постраждало дуже багато будинків. Тисячі вікон вибито. Крім цього, постраждала мережа теплопостачання у будинки, які розташовані поряд зі зруйнованою будівлею. Постраждала лікарня, у ній вибито більше ніж 100 вікон. Також розтрощена електромережа, яка заживлює міський електротранспорт, –

розповів міський голова Харкова Ігор Терехов

Відомо, що пошуково-рятувальна операція триватиме ще багато годин. Проте вона проходить у режимі, коли постійно триває повітряна тривога. Також над Харковом зафіксували проліт ворожого безпілотника. Відповідно рятувальникам довелося ховатися в укриття.

Водночас вони мають продовжувати рятувальні роботи і робити це якомога ретельніше, щоб знайти людей, що можуть лишатися під завалами.

Що відомо про удар Росії по житловому будинку у Харкові?