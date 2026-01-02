Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
Що відомо про вибухи у Харкові?
Удень 2 січня у Харкові місцеві чули два вибухи – о 14:29 та 14:30, однак повітряну тривогу оголосили лише згодом – о 14:33.
Після вибухів, міський голова повідомив, що ворог завдав удару по Київському району Харкова. Згодом начальник Харківської ОВА Синєгубов уточнив, що росіяни прицільно вдарили балістичною ракетою по п'ятиповерховому житловому будинку у центрі міста. Будинок зруйновано вщент.
Внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування, а також відомо про наявність постраждалих. Станом на 15:19 відомо про 13 поранених, з них шестеро доставили до лікарні.
У Харкові чули два вибухи: дивіться відео
Які міста Росія атакувала нещодавно?
В ніч на 1 січня Росія обстріляла дронами Луцьк. Внаслідок атаки над містом здійнявся великий стовп диму – виникла велика пожежа. Наразі невідомо, куди саме поцілили дрони або їхні уламки.
Також у новорічну ніч вибухи гриміли у Сумах, Запоріжжі та Новгороді-Сіверському.
Місцеві телеграм-канали уточнили, що вибух у Сумах пролунав внаслідок збиття ворожого БпЛА.
У Новгороді-Сіверському два ударних дрони типу "Герань-2" вдарили по житловому масиву міста.