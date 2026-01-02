Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Дивіться також Росіяни запустили понад 100 дронів: у Повітряних силах розповіли про наслідки атаки

Що відомо про вибухи у Харкові?

Удень 2 січня у Харкові місцеві чули два вибухи – о 14:29 та 14:30, однак повітряну тривогу оголосили лише згодом – о 14:33.

Після вибухів, міський голова повідомив, що ворог завдав удару по Київському району Харкова. Згодом начальник Харківської ОВА Синєгубов уточнив, що росіяни прицільно вдарили балістичною ракетою по п'ятиповерховому житловому будинку у центрі міста. Будинок зруйновано вщент.

Внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування, а також відомо про наявність постраждалих. Станом на 15:19 відомо про 13 поранених, з них шестеро доставили до лікарні.

У Харкові чули два вибухи: дивіться відео

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Які міста Росія атакувала нещодавно?