Детально про вибухи в цих регіонах та їх наслідки повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ, Кордон.Медіа та Суспільне.
Що відомо про вибухи в різних містах України?
Вибухи майже одночасно – о 00:25 та 00:27 відповідно – пролунали у Сумах та Запоріжжі. Перед тим вибух чули у Новгороді-Сіверському на Чернігівщині – о 23:20.
Місцеві телеграм-канали уточнили, що вибух у Сумах пролунав внаслідок збиття ворожого БпЛА.
У Новгороді-Сіверському зафіксували влучання у межах міста. Два ударних дрони типу "Герань-2" вдарили по житловому масиву міста. Інформація про наслідки на потерпілих уточнюється.
Того ж вечора раніше російські війська влучили FPV-дроном у житлову забудову в селі Чайкине Новгород-Сіверської громади.
Вибухи чули також на Київщині та в Одесі
В Одесі вибухи пролунали близько 23:28. Дрони заходили на Одеську область з акваторії Чорного моря.
Ввечері 31 грудня російська армія атакувала дронами Київську область, працювали сили ППО.
Повітряна тривога була оголошена у різних районах, найдовже вона лунала у Вишгородському. У Броварському тривогу оголосили вже після перших вибухів – о 22:30.