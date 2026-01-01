Детально про вибухи в цих регіонах та їх наслідки повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ, Кордон.Медіа та Суспільне.

Що відомо про вибухи в різних містах України?

Вибухи майже одночасно – о 00:25 та 00:27 відповідно – пролунали у Сумах та Запоріжжі. Перед тим вибух чули у Новгороді-Сіверському на Чернігівщині – о 23:20.

Місцеві телеграм-канали уточнили, що вибух у Сумах пролунав внаслідок збиття ворожого БпЛА.

У Новгороді-Сіверському зафіксували влучання у межах міста. Два ударних дрони типу "Герань-2" вдарили по житловому масиву міста. Інформація про наслідки на потерпілих уточнюється.

Того ж вечора раніше російські війська влучили FPV-дроном у житлову забудову в селі Чайкине Новгород-Сіверської громади.

Вибухи чули також на Київщині та в Одесі