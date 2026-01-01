Подробно о взрывах в этих регионах и их последствиях сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ, Кордон.Медиа и Общественное.

Что известно о взрывах в разных городах Украины?

Взрывы почти одновременно – в 00:25 и 00:27 соответственно – прогремели в Сумах и Запорожье. Перед тем взрыв слышали в Новгороде-Северском на Черниговщине – в 23:20.

Местные телеграмм-каналы уточнили, что взрыв в Сумах прогремел в результате сбивания вражеского БпЛА.

В Новгороде-Северском зафиксировали попадание в черте города. Два ударных дрона типа "Герань-2" ударили по жилому массиву города. Информация о последствиях на пострадавших уточняется.

В тот же вечер ранее российские войска попали FPV-дроном в жилую застройку в селе Чайкино Новгород-Северской общины.

Взрывы слышали также на Киевщине и в Одессе