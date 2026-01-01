Подробно о взрывах в этих регионах и их последствиях сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ, Кордон.Медиа и Общественное.
Смотрите также Перед Новым годом россияне запустили дроны, есть угроза для Киева: где сейчас летят БпЛА
Что известно о взрывах в разных городах Украины?
Взрывы почти одновременно – в 00:25 и 00:27 соответственно – прогремели в Сумах и Запорожье. Перед тем взрыв слышали в Новгороде-Северском на Черниговщине – в 23:20.
Местные телеграмм-каналы уточнили, что взрыв в Сумах прогремел в результате сбивания вражеского БпЛА.
В Новгороде-Северском зафиксировали попадание в черте города. Два ударных дрона типа "Герань-2" ударили по жилому массиву города. Информация о последствиях на пострадавших уточняется.
В тот же вечер ранее российские войска попали FPV-дроном в жилую застройку в селе Чайкино Новгород-Северской общины.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Взрывы слышали также на Киевщине и в Одессе
В Одессе взрывы прогремели около 23:28. Дроны заходили на Одесскую область из акватории Черного моря.
Вечером 31 декабря российская армия атаковала дронами Киевскую область, работали силы ПВО.
Воздушная тревога была объявлена в разных районах, дольше всего она звучала в Вышгородском. В Броварском тревогу объявили уже после первых взрывов – в 22:30.