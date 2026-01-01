Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Луцька Ігоря Поліщука.

Що відомо про удар по Луцьку?

В ніч на 1 січня у Луцьку лунали вибухи близько 01:05. Потім на місто летіли ще 2 ворожих дрони.

Внаслідок атаки над містом здійнявся великий стовп диму – виникла велика пожежа. Наразі невідомо, куди саме поцілили дрони або їхні уламки.



Велика пожежа у Луцьку / Ігор Поліщук

Вибухи чули також на Київщині та в Одесі