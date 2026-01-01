Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Луцька Ігоря Поліщука.

Що відомо про удар по Луцьку?

В ніч на 1 січня у Луцьку лунали вибухи близько 01:05. Потім на місто летіли ще 2 ворожих дрони.

Внаслідок атаки над містом здійнявся великий стовп диму – виникла велика пожежа. Наразі невідомо, куди саме поцілили дрони або їхні уламки.


Велика пожежа у Луцьку / Ігор Поліщук

Вибухи чули також на Київщині та в Одесі

  • В Одесі вибухи пролунали близько 23:28. Дрони заходили на Одеську область з акваторії Чорного моря.

  • Ввечері 31 грудня російська армія атакувала дронами Київську область, працювали сили ППО.

  • Повітряна тривога була оголошена у різних районах, найдовже вона лунала у Вишгородському. У Броварському тривогу оголосили вже після перших вибухів – о 22:30.