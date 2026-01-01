Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Луцка Игоря Полищука.

Что известно об ударе по Луцку?

В ночь на 1 января в Луцке раздавались взрывы около 01:05. Затем на город летели еще 2 вражеских дрона.

В результате атаки над городом поднялся большой столб дыма – возник большой пожар. Пока неизвестно, куда именно попали дроны или их обломки.



Большой пожар в Луцке / Игорь Полищук

Взрывы слышали также на Киевщине и в Одессе