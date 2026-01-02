Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

Смотрите также Россияне запустили более 100 дронов: в Воздушных силах рассказали о последствиях атаки

Что известно о взрывах в Харькове?

Днем 2 января в Харькове местные слышали два взрыва – в 14:29 и 14:30, однако воздушную тревогу объявили только позже – в 14:33.

После взрывов, городской голова сообщил, что враг нанес удар по Киевскому району Харькова. Вражеский боеприпас попал в жилой многоэтажный дом.

В результате атаки зафиксированы значительные разрушения, а также известно о наличии пострадавших. По состоянию на 14:51 Терехов сообщил о 12 раненых.

В Харькове слышали два взрыва: смотрите видео

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Какие города Россия атаковала недавно?