Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.
Куди ще влучили російські ракети в Харкові 2 січня?
Мер Харкова розповів про наслідки обстрілу.
Це була чотириповерхова будівля супермаркету. Хочу сказати, що до війни був розташований магазин SPAR. Я дуже часто приходив, робив покупки,
– висловився Терехов.
У поліції заявили, що відомо про поранених.
"2 січня близько 14:30 ворог завдав два удари по центральному району міста. Влучання відбулися в багатоповерховий житловий будинок в Київському районі. Внаслідок обстрілу постраждало цивільне населення", – поінформували правоохоронці.
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу та шпиталізують їх.
Зверніть увагу! На 17:05 відомо вже про 30 постраждалих у Харкові.
Наслідки російської ракетної атаки по центру Харкова: дивіться відео Харківської прокуратури
"Зазнали руйнувань та пошкоджень житлові будинки, уражено будівлю супермаркету. Виникла пожежа. На місце події виїхали всі екстрені служби. Поліцейські допомагають населенню та фіксують наслідки ворожого обстрілу", – додали в поліції.
У ДСНС також заявили про руйнацію торгівельного центру. Імовірно, саме в ньому містився згаданий супермаркет.
Удар будуть розслідувати як воєнний злочин.
Які ще наслідки удару по Харкову?
- Росія вдарила по дуже густо населеному району, центральній частині Харкова. На Сумській і Мироносицькій вулицях постраждало дуже багато будинків і мережа теплопостачання в ці будинки.
- Пошкоджена лікарня, де вибито понад 100 вікон.
- Мер наголосив, що справжній масштаб ударів стає зрозумілим, якщо зайти у двори.
- Розтрощена електромережа, яка заживлює міський електротранспорт, тобто трамваї та тролейбуси. По Сумській і Мироносицькій електротранспорт поки не ходить.
- Пошуково-рятувальні роботи тривають. Влада казала, що під завалами можуть бути люди.