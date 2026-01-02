Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.
Куда еще попали российские ракеты в Харькове 2 января?
Мэр Харькова рассказал о последствиях обстрела.
Это было четырехэтажное здание супермаркета. Хочу сказать, что до войны был расположен магазин SPAR. Я очень часто приходил, делал покупки,
– высказался Терехов.
В полиции заявили, что известно о раненых.
"2 января около 14:30 враг нанес два удара по центральному району города. Попадания произошли в многоэтажный жилой дом в Киевском районе. В результате обстрела пострадало гражданское население", – проинформировали правоохранители.
Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь и госпитализируют их.
Обратите внимание! На 17:05 известно уже о 30 пострадавших в Харькове.
Последствия российской ракетной атаки по центру Харькова: смотрите видео Харьковской прокуратуры
"Подверглись разрушениям и повреждениям жилые дома, поражено здание супермаркета. Возник пожар. На место происшествия выехали все экстренные службы. Полицейские помогают населению и фиксируют последствия вражеского обстрела", – добавили в полиции.
В ГСЧС также заявили о разрушении торгового центра. Вероятно, именно в нем находился упомянутый супермаркет.
Удар будут расследовать как военное преступление.
Какие еще последствия удара по Харькову?
- Россия ударила по очень густо населенному району, центральной части Харькова. На Сумской и Мироносицкой улицах пострадало очень много домов и сеть теплоснабжения в эти дома.
- Повреждена больница, где выбито более 100 окон.
- Мэр подчеркнул, что настоящий масштаб ударов становится понятным, если зайти во дворы.
- Разбита электросеть, которая питает городской электротранспорт, то есть трамваи и троллейбусы. По Сумской и Мироносицкой электротранспорт пока не ходит.
- Поисково-спасательные работы продолжаются. Власти говорили, что под завалами могут быть люди.