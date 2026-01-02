Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.

Смотрите также Россияне разбили дом и все вокруг: страшные кадры из горящего Харькова

Куда еще попали российские ракеты в Харькове 2 января?

Мэр Харькова рассказал о последствиях обстрела.

Это было четырехэтажное здание супермаркета. Хочу сказать, что до войны был расположен магазин SPAR. Я очень часто приходил, делал покупки,

– высказался Терехов.

В полиции заявили, что известно о раненых.

"2 января около 14:30 враг нанес два удара по центральному району города. Попадания произошли в многоэтажный жилой дом в Киевском районе. В результате обстрела пострадало гражданское население", – проинформировали правоохранители.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь и госпитализируют их.

Обратите внимание! На 17:05 известно уже о 30 пострадавших в Харькове.

Последствия российской ракетной атаки по центру Харькова: смотрите видео Харьковской прокуратуры

"Подверглись разрушениям и повреждениям жилые дома, поражено здание супермаркета. Возник пожар. На место происшествия выехали все экстренные службы. Полицейские помогают населению и фиксируют последствия вражеского обстрела", – добавили в полиции.

В ГСЧС также заявили о разрушении торгового центра. Вероятно, именно в нем находился упомянутый супермаркет.

Удар будут расследовать как военное преступление.

Какие еще последствия удара по Харькову?