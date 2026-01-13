Известно, что из-за атаки есть погибшие и раненые. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.
Смотрите также Российский БпЛА попал в иностранный танкер в Черном море: есть раненый
Что известно об атаке на Харьковщину 13 января?
Враг ударил по терминалу "Новой Почты" недалеко от областного центра. На месте разрушены здания и произошли несколько пожаров. Спасатели ликвидировали последствия на площади примерно 500 квадратных метров.
К сожалению, Россия снова убила людей. Предварительно известно, что из-за обстрела Харьковщины погибли четыре человека, а еще 6 – получили ранения. Жертвами стали двое работников компании сортировочного центра и двое водителей партнера-экспедитора.
Спасти удалось 30 человек, некоторых живыми достали из-под завалов здания. Пожарные продолжили работать на месте даже несмотря на угрозу повторных вражеских атак. Спасательно-аварийные работы на терминале завершили в 08:40.
Ужасные последствия российской атаки / Фото ГСЧС и прокуратуры Харьковщины
Харьковская областная прокуратура зафиксировала очередное преступление россиян. По их данным, враг сначала обстрелял пригород Харькова двумя ракетами "Искандер-М", а затем – четырьмя ударными дронами "Герань-2". Кроме почтового отделения российским оружием повреждены также две АЗС.
В пригороде Харькова враг совершил массированную атаку: смотрите видео
"Новая Почта" обещает вернуть клиентам стоимость посылок, которые были уничтожены из-за удара по Харьковскому инновационному терминалу. В компании заявили, что грузовой терминал почти полностью уничтожен, а почтовый – получил частичные повреждения.
Где недавно атаковал враг?
Россия атаковала дронами Одессу в ночь на 13 января. Из-за обстрела были повреждены жилые дома, школа, детский сад и больница. Шестерым пострадавшим медики оказали помощь. Спасти из пожаров удалось 14 человек.
Поздно вечером враг нанес удар по Павлограду. Местные жители писали, что после атаки происходили резкие скачки напряжения, а в некоторых районах свет исчез вообще.