Известно, что из-за атаки есть погибшие и раненые. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

Что известно об атаке на Харьковщину 13 января?

Враг ударил по терминалу "Новой Почты" недалеко от областного центра. На месте разрушены здания и произошли несколько пожаров. Спасатели ликвидировали последствия на площади примерно 500 квадратных метров.

К сожалению, Россия снова убила людей. Предварительно известно, что из-за обстрела Харьковщины погибли четыре человека, а еще 6 – получили ранения. Жертвами стали двое работников компании сортировочного центра и двое водителей партнера-экспедитора.

Спасти удалось 30 человек, некоторых живыми достали из-под завалов здания. Пожарные продолжили работать на месте даже несмотря на угрозу повторных вражеских атак. Спасательно-аварийные работы на терминале завершили в 08:40.

Ужасные последствия российской атаки / Фото ГСЧС и прокуратуры Харьковщины

Харьковская областная прокуратура зафиксировала очередное преступление россиян. По их данным, враг сначала обстрелял пригород Харькова двумя ракетами "Искандер-М", а затем – четырьмя ударными дронами "Герань-2". Кроме почтового отделения российским оружием повреждены также две АЗС.

В пригороде Харькова враг совершил массированную атаку: смотрите видео

"Новая Почта" обещает вернуть клиентам стоимость посылок, которые были уничтожены из-за удара по Харьковскому инновационному терминалу. В компании заявили, что грузовой терминал почти полностью уничтожен, а почтовый – получил частичные повреждения.

Где недавно атаковал враг?

Россия атаковала дронами Одессу в ночь на 13 января. Из-за обстрела были повреждены жилые дома, школа, детский сад и больница. Шестерым пострадавшим медики оказали помощь. Спасти из пожаров удалось 14 человек.

Поздно вечером враг нанес удар по Павлограду. Местные жители писали, что после атаки происходили резкие скачки напряжения, а в некоторых районах свет исчез вообще.