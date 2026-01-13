О массированном налете БпЛА сообщили Воздушные силы. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.
Что известно о взрывах в Одессе ночью 13 января?
Воздушную тревогу объявляли в разных районах Одесской области в течение суток несколько раз. В Одесском районе и Одессе, в частности, ее объявили и ночью 13 января в 02:21. Во время тревоги Воздушные силы сообщили о значительной угрозе для областного центра.
Массированная атака БпЛА на Одессу, находитесь в безопасных местах,
– написали военные в социальных сетях.
Местные сообщества в телеграмме сообщали о взрывах, которые слышно в городе, и о работе сил ПВО.
Где еще раздавались взрывы в Украине за эти сутки?
- По Киеву вражеская армия нанесла баллистический удар. После серии взрывов известно о перебоях со светом в области.
- В Павлограде еще вечером были взрывы и произошли резкие скачки напряжения, поэтому исчез свет в некоторых районах.
- И несколько серий взрывов раздавалось в пригороде Харькова, там известно о двух погибших и нескольких раненых людей.