О массированном налете БпЛА сообщили Воздушные силы. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Что известно о взрывах в Одессе ночью 13 января?

Воздушную тревогу объявляли в разных районах Одесской области в течение суток несколько раз. В Одесском районе и Одессе, в частности, ее объявили и ночью 13 января в 02:21. Во время тревоги Воздушные силы сообщили о значительной угрозе для областного центра.

Массированная атака БпЛА на Одессу, находитесь в безопасных местах,

– написали военные в социальных сетях.

Местные сообщества в телеграмме сообщали о взрывах, которые слышно в городе, и о работе сил ПВО.

Где еще раздавались взрывы в Украине за эти сутки?