Где сейчас воздушная тревога и где летят "Шахеды" вечером 12 января?

19:25, 12 января

Дрон на Запорожье с юга.

19:00, 12 января

Местные СМИ написали о взрывах в Кривом Роге.

18:52, 12 января

БпЛА в направлении Кривого Рога с севера.

18:45, 12 января

По баллистике отбой.

18:29, 12 января

БпЛА на севере Киевщины, курс на Житомирщину.

18:28, 12 января

Угроза баллистики с южного направления, мониторы пишут, что речь о Крыме.

18:15, 12 января

В Одесской области разведывательный БпЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения!

Привлечены средства для его сбивания.

18:14, 12 января

БпЛА на юге от населенного пункта Покровское на Днепропетровщине, курс на Запорожье.

18:09, 12 января

Дрон на Харьков с севера.

18:04, 12 января

БпЛА на западе Черниговщины, курс на север Киевщины.

18:02, 12 января

Угроза баллистики из Воронежа.